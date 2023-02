The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition - gra studia Obsidian wkrótce otrzyma ulepszenia graficzne. Nie, nie za darmo

Pamiętacie jeszcze grę The Outer Worlds od Obsidian Entertainment? Tak, to ta, która zapowiadała się całkiem nieźle, a choć ostatecznie nie urywała niezbyt szlachetnie nazywającej się części ciała, to okazała się być całkiem przyjemnym kawałkiem kosmicznego sandboksa. Produkcja pojawiła się m.in. na pecetach jesienią 2019 roku, a następnie w 2020 i 2021 r., otrzymała dwa fabularne DLC. Dziś okazuje się, że Obsidian z grą jeszcze nie skończył.

Obsidian Entertainment pracuje już nad The Outer Worlds 2, jednak dość nieoczekiwanie studio ogłosiło też kompletne wydanie części pierwszej.

Właśnie zapowiedziano The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Edycja ta jest niczym innym, jak tylko kompletnym wydaniem gry, zapewniającym rozgrywkę z poprawioną warstwą wizualną (m.in. głębia ostrości, oświetlenie czy tekstury o wyższej rozdzielczości), poprawionymi wybranymi mechanikami, poprawioną wydajnością i dodatkowymi animacjami. W skład Spacer’s Choice Edition wejdą też wspomniane dwa dodatki DLC. Gra otrzyma ponadto pełne wsparcie dla kontrolera DualSense, krócej trwające ekrany wczytywania oraz zwiększony limit poziomów.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition będzie dostępne już 7 marca na PC, PS5 oraz XSX|S w cenie 59,99 dolarów. A co, jeśli posiadamy już tę grę wraz z dodatkami Morderstwo na Erydanie i Coś się czai na Gorgonie? Wówczas będziemy w stanie zaktualizować swoją wersję do Spacer’s Choice Edition za 9,99 dolarów. Co prawda to dużo mniej, niż pełne 59,99 dol., jednak moja wewnętrzna Grażyna podpowiada mi, że taki CD Projekt RED był w stanie zagwarantować nam podobny (a może nawet lepszy?) upgrade do Wiedźmina 3 zupełnie za darmo...

Źródło: Obsidian