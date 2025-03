The Day Before - zaprezentowano finalny zwiastun połączenia gry MMO z survivalem. Mimo to, mamy kolejne przesunięcie premiery

Ostatnio pojawiło się całkiem sporo problematycznych projektów, ale gra studia Fntastic z pewnością należy do absolutnej czołówki pod tym względem. Poza licznym przekładaniem terminu premiery, dostaliśmy także "bonusowe" nieporozumienia. Przede wszystkim w pewnym momencie wydawało się, że twórcy będą musieli zmienić tytuł gry. Ale wygląda na to, że przynajmniej tę część kłopotów mają już za sobą, a premiera w końcu nadejdzie - choć i tak nieco później.

The Day Before ma ostatecznie pojawić się 7 grudnia, zamiast w listopadzie. Wypuszczono również finałową zapowiedź gry.

Wygląda na to, że wbrew co niektórym teoriom, The Day Before faktycznie istnieje. Postapokaliptyczna gra MMO z elementami survivalowymi miała co prawda ukazać się jeszcze 10 listopada, ale jednak potrzeba było więcej czasu, wskutek czego sprawdzić można ją dopiero na początku grudnia. Jak widać, nie trzeba było zmieniać nazwy, więc można założyć, że Fntastic jakoś obeszło wcześniejsze kłopoty z prawami do niej. Możemy się zatem skoncentrować na tym, co trafi do nas już na starcie przyszłego miesiąca.

Najnowsza zapowiedź z fragmentami rozgrywki i ogólną prezentacją tytułu jest chyba najlepszym materiałem, jaki kiedykolwiek dostaliśmy od deweloperów. Można zatem założyć, że jeżeli to nie przypadnie nam do gustu, trudno będzie o zmianę zdania, gdy dojdzie już do grudniowej premiery. W każdym razie zwiastun przedstawia nam wstępne tło rozgrywki wraz z podstawowymi mechanikami, takimi jak tworzenie własnej postaci. Poza walką z zombie, przyjdzie nam m.in. wykonywać różnego rodzaju misje dla lokalnej społeczności, wzmacniać swój sprzęt, handlować tudzież dbać o zdrowie i formę naszej postaci.

Źródło: Fntastic (Youtube)