The Day Before - survival MMO z 10-minutowym pokazem rozgrywki. Materiał z gry w ogniu krytyki

Ostatnie wieści związane z grą od ekipy z Fntastic sprawiły, że mnóstwo osób zaczęło zachodzić w głowę, czy ona w ogóle istnieje i nie jest przypadkiem jakimś osobliwym wybiegiem. Teorie spiskowe należy jednak odłożyć na bok - przynajmniej na obecną chwilę - jako że deweloperzy postanowili zareagować i spróbować odsunąć od siebie przynajmniej część zarzutów. Inna sprawa, że ta interwencja raczej nie zapisze się w historii jako jedna ze skuteczniejszych...

Okoliczności kolejnego przesunięcia premiery The Day Before sprawiają, że wielu zaczęło wątpić w ten projekt. Studio Fntastic zareagowało po kilku dniach wypuszczając zapis rozgrywki, jednak trudno tutaj mówić o sukcesie.

Dostaliśmy zatem najnowszy materiał z gry, ale naprawdę trudno jest tutaj utrzymać jakikolwiek optymizm. Od początku widać tutaj wyraźny downgrade, do tego gameplay wydaje się być zmontowany w najbardziej bezpieczny sposób, jak to jest tylko możliwe. Oglądamy dziesięć minut leniwej eksploracji w tytule przywodzącym na myśl budżetowe The Last of Us (nawet model bohaterki przypomina trochę Ellie), toteż o znakomicie wyglądających filmikach z początku promocji gry można zapomnieć. Całość wygląda po prostu do bólu przeciętnie:

Reakcja zespołu w postaci wypuszczenia tego zapisu rozgrywki aż nazbyt mocno kojarzy się z desperacką próbą odzyskania zaufania przynajmniej grupki osób po osobliwej akcji z prawami autorskimi i zniknięciem The Day Before ze Steama. Tak czy siak - jakikolwiek był dokładny zamysł deweloperów, zakończył się całkowitą klęską. Ale nie ma się co dziwić, gdy gameplay nie ukazuje niczego interesującego, a marna prezentacja chociażby walki - czy raczej serii króciutkich przetarć - zamiast uspokajać, nasuwa dodatkowe wątpliwości. Na przykład oszczędna ekspozycja sprawia, że pojawiły się komentarze sugerujące kolejny spreparowany materiał.

Źródło: WCCFtech