The Day Before zalicza ponowne przesunięcie premiery. Przyczyna opóźnienia? Tym razem nie chodzi o kiepski stan gry

Gdy wydawało się, że intrygujący projekt studia Fntastic znajduje się już na ostatniej prostej, pojawił się nowy problem. The Day Before to najczęściej dodawana do listy życzeń gra na Steamie i nawet przełożenie premiery na początek marca tego roku przez wzgląd na konieczność przeniesienia się na silnik Unreal Engine 5 zdawało się tej popularności specjalnie nie przeszkadzać. Tymczasem pojawiła się nowa przeszkoda - dla odmiany niemająca nic wspólnego z samą rozgrywką, a z dość frustrującym aspektem prawnym.

The Day Before miało zadebiutować 1 marca 2023 roku, pojawiły się jednak poważne i zarazem nietypowe komplikacje. Okazuje się, że poszło o problematyczną rejestrację znaku towarowego. W związku z tym premiera została przełożona na 10 listopada 2023.

Studio Fntastic wypuściło specjalny, wyczerpujący komunikat na temat zaistniałej sytuacji. Najwyraźniej w ostatniej chwili Steam zablokował kartę The Day Before z powodu wniosku prywatnej osoby ze względu na naruszenie praw do nazwy. Gra została zapowiedziana w styczniu 2021 roku, kiedy znak towarowy był jeszcze dostępny. Deweloperzy tłumaczą, że gdzieś w późniejszym okresie, ktoś ich ubiegł w kwestii rejestracji na terenie USA - o czym mieli dowiedzieć się dopiero 19 stycznia, gdy osoba będąca właścicielem praw złożyła skargę, prosząc przy tym o kontakt. Tym samym data wyjścia gry została profilaktycznie przesunięta dopiero na listopad, aby do tego czasu rozwiać wszelkie wątpliwości w związku z kłopotliwą sytuacją.

Twórcy survivala MMO łączącego w sobie cechy The Division oraz Days Gone mieli w planach jeszcze w tym miesiącu pokazać graczom nowy, długi zapis rozgrywki, ale oczywiście teraz wszelkie podobne inicjatywy zostały zablokowane. Przynajmniej dopóki pewne sprawy nie zostaną wyjaśnione pod kątem prawnym. Paradoksalnie studio może to przekuć w sukces. Kilka dodatkowych miesięcy to w końcu więcej czasu na dopracowanie pewnych aspektów The Day Before. Oczywiście cała sprawa jest dość dziwaczna i nie brak dość skrajnych głosów sugerujących, że to jakiś ukartowany manewr. Tak naprawdę jednak pozostaje nam zaczekać na rozwój tej sytuacji i kolejne ruchy Fntastic oraz wydawcy MYTONA.

Źródło: GamesRadar+