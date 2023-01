The Day Before było spreparowane? W sieci zaczęły pojawiać się dziwne teorie. Mówi się nawet, że ta gra nie istnieje

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że studio Fntastic zdecydowało się opóźnić (po raz kolejny) premierę gry pt. The Day Before. Tym razem przyczyną miał być nie zły stan techniczny gry, a problemy prawne. Deweloper utrzymuje wszak, że na kilka tygodni przed premierą (1 marca) Steam zablokował kartę produkcji, wskutek wniosku prywatnej osoby, zarzucającej naruszenie praw do znaku towarowego. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że przyczyna opóźnienia jest zgoła inna...

Jeśli prześledzić ostatnie wpisy na tematycznych forach internetowych, to okazuje się, że coraz większa liczba osób, także wielu deweloperów, zaczyna w ogóle wątpić w istnienie The Day Before. Mówi się, że prawdziwym celem studia Fntastic było nie wyprodukowanie i sprzedanie gry, a... rozreklamowanie należącej do nich aplikacji Conrinent. Jest to nic innego jak oprogramowanie, które ułatwia zdalną pracę wielu osób nad jednym projektem, i o którym Fntastic często wspominało (chwaliło) przy okazji rzekomych prac nad The Day Before.

Wszystko to brzmi trochę jak teoria spiskowa, ale zastanawia fakt, iż podobnego zdania jest sam moderator discordowego kanału gry. Stwierdził on, jak podaje na Twitterze Skill Up, że nie jest nawet w stanie zapewnić fanów, iż ta gra istnieje! W tweecie czytamy: "Główny moderator Discorda The Day Before, który wcześniej zapowiedział nadchodzący gameplay z gry, teraz stwierdził, iż zastanawia się, czy gra jest w ogóle prawdziwa. Potwierdził też, że ekipa zajmująca się moderacją nie widziała jeszcze żadnego gameplay'a". Ciekawa sprawa...

The Day Before’s lead discord mod, who earlier announced the upcoming gameplay reveal, has said they now wonder if the game is real. They also confirm that the mod team have not seen any gameplay. https://t.co/tCWanVz0SP pic.twitter.com/y0QurxzdKX — Skill Up (@SkillUpYT) January 25, 2023

Źródło: Twitter, Skill Up