The Day Before – połączenie Days Gone i The Division nie zadebiutuje w tym roku. Powód jednak cieszy

Pod koniec stycznia 2021 roku zapowiedziano nową survivalową grę MMO przypominającą w swej istocie po trochu Days Gone, The Last of Us, a także The Division. Za tytuł odpowiada nieznany bliżej deweloper o nazwie Fntastic, podobnie jak nic nie mówi nam nazwa wydawcy - MyTona. Produkcja mimo to wydaje się być mocno ambitna - wskazywały na to przynajmniej dotychczasowe materiały (screeny, gameplay'e). Nic więc dziwnego, że wokół gry zrodził się mały "hajp" (gra jest m.in. tytułem najczęściej dodawanym do Listy Życzeń na Steamie). Niestety rozochocenie fanów musi zostać chwilowo ostudzone. Premierę z 21 czerwca 2022 przesunięto bowiem na 1 marca 2023.

Przedstawiciel studia Fntastic zdradził, że premiera gry pt. The Day Before została przesunięta z uwagi na przesiadkę na silnik Unreal Engine 5.

Wczoraj, w wywiadzie dla serwisu IGN, przedstawiciel studia deweloperskiego Fntastic zdradził, że premiera gry została przesunięta z uwagi na przesiadkę na silnik Unreal Engine 5. Przed kilkoma miesiącami, studio opublikowało minutowy gameplay z gry (poniżej), który przedstawia grafikę z włączonym oraz wyłączonym RTXem. Już wtedy tytuł prezentował się znakomicie, a przesiadka na Unreal Engine 5 powinna mu zrobić już tylko lepiej.

The Day Before zabierze nas w podróż do postapokaliptycznego świata, którego populację zdziesiątkowała choroba zamieniająca ludzi w krwiożercze potwory. Ci, którym udało się przetrwać, próbują jednoczyć się w koloniach bądź przemierzają okolicę, każdego dnia walcząc o przetrwanie i konkurując między sobą o podstawowe dobra. W trakcie zabawy wcielamy się w jednego z ocalałych (zaprojektowanego w edytorze postaci), który szuka odpowiedzi na pytania dotyczące stanu świata oraz bierze udział w jego odbudowie. Okolicę przemierzać będziemy na piechotę bądź za kierownicą samochodu - to drugie skomplikuje fakt, że auta potrzebują do działania benzyny, która jest towarem deficytowym.

Źródło: TechSpot