Premiery gier na maj 2022. W co zagrać? Nowości to m.in. Sniper Elite 5 oraz Pac-Man Museum+

Miniony rok w gamingu nie był rokiem tak udanym jak rok 2020, jednak gracze otrzymali kilka całkiem przyjemnych tytułów. Mowa między innymi o grach takich jak Hitman 3, Medium, NiOh na PC, Twierdza: Władcy Wojny, Resident Evil Village, Chernobylite, Deathloop czy Far Cry 6. Nie zabrakło także sporej ilości remake'ów i remasterów, których powoli zaczynamy mieć dość ;). Także i w 2022 roku sporo będzie remasterów w związku z coraz chętniejszymi przesiadkami na Unreal Engine 5. Na szczęście nie zabraknie także konkretnych, zupełnie "świeżych" produkcji. Jedną taką premierę w tym roku mamy już nawet za nami - mowa o szalenie dobrze zrealizowanym Elden Ring. Bardzo dobrze przyjęły się także sequele w postaci Dying Light 2 oraz Horizon Forbidden West. Wygląda na to, że po słabszym 2021 roku, kroją się nam w gamingu kolejne mocne 12 miesięcy.

Jak już zauważyliśmy, rok 2022 w gamingu zapowiada się bardziej niż znośnie, choć styczeń nie obfitował jeszcze w żadne znaczące premiery. W zasadzie warto było zwrócić uwagę zaledwie na całkiem niezłe Expeditions: Rome, jako że (tak, jak mogliśmy się spodziewać) sieciowe Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction nie zaliczyło zbyt dobrego debiutu. Dopiero luty ruszył nieco z kopyta, gdyż dostarczył nam takich tytułów jak Dying Light 2 (nasza recenzja) czy Elden Ring. Z innych większych premier warto wspomnieć o sieciowym MMORPG pt. Lost Ark, konsolowym Horizon Forbidden West (nasza recenzja), pecetowym Total War: Warhammer III czy multiplatformowym GRID Legends (nasza recenzja). Marzec także trzymał niezłe tempo. Elex 2 (recenzja), Shadow Warrior 3, Gran Turismo 7 (recenzja) oraz Syberia: The World Before to tylko niektóre tytuły, które umiliły nam ów miesiąc. Niestety kwietniowy Postal 4: No Regerts nie spełnił wymagań ani recenzentów, ani też fanów. Czy podobnie będzie z gamingiem w maju?

Wszystkie growe premiery maja (w tym premiery na kolejnych platformach, DLC i wczesne dostępy):

Data premiery Tytuł Gatunek Single- / Multiplayer Platforma 3.05.2022 Bakery Simulator Symulacje SP PC Loot River RPG SP PC, XONE, XSX Stellaris: Console Edition - Nemesis Strategiczne SP/MP PS4, XONE 4.05.2022 Wildcat Gun Machine Akcji SP PC, PS4, XONE, Switch 5.05.2022 Best Month Ever! Przygodowe SP PC, PS4, XONE, Switch Citizen Sleeper RPG SP PC, XONE, Switch Fracked Akcji SP PC Line War Strategiczne MP PC Trek to Yomi Akcji SP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters RPG SP PC 10.05.2022 Eiyuden Chronicle: Rising RPG SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Salt and Sacrifice RPG SP/MP PC, PS4, PS5 Songs of Conquest Strategiczne SP/MP PC (early access) We Were Here Forever Logiczne MP PC 11.05.2022 Source of Madness Akcji SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX 12.05.2022 Cantata Strategiczne SP/MP PC (early access) Cloud Gardens Logiczne SP Switch Harvest Days RPG SP PC (early access) House Flipper: Pets Symulacje SP PC Stellaris: Overlord Strategiczne SP/MP PC The Centennial Case: A Shijima Przygodowe SP PS4, Switch, PS5 Ultimate Epic Battle Simulator 2 Strategiczne SP PC Evil Dead: The Game Akcji SP/MP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX 17.05.2022 Little Witch in the Woods RPG SP PC (early access) 19.05.2022 Deliver Us the Moon Przygodowe SP PS5, XSX Endzone: A World Apart - Survivor Edition Strategiczne SP PS5, XSX Old World Strategiczne SP PC (Steam) Souldiers Akcji SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Vampire: The Masquerade - Swansong RPG SP PC, PS4, XONE, PS5, XSX 20.05.2022 Dolmen RPG SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Eternal Threads Przygodowe SP PC, PS4, XONE 24.05.2022 Crossfire: Legion Strategiczne SP/MP PC (early access) Floppy Knights Strategiczne SP PC, XONE Hardspace: Shipbreaker Symulacje SP PC 26.05.2022 My Time at Sandrock RPG SP/MP PC (early access) Out There: Oceans of Time Strategiczne SP PC Sniper Elite 5 Akcji SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Kao the Kangaroo Zręcznościowe SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Pac-Man Museum+ Zręcznościowe SP/MP PC, PS4, XONE, Switch 31.05.2022 SnowRunner Symulacje SP/MP PS5, XSX

