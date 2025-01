The Crew - Ubisoft ma odbierać dostęp do tytułu po wyłączeniu serwerów. Gracze zgłaszają odebranie licencji

Dość dziwny to kwartał w wydaniu francuskiego giganta branżowego. Zaczęło się mocno, bo od udanego przyjęcia powrotu Księcia z Persji w postaci The Lost Crown. To jednak nie przysłoniło na dłuższą metę kiepskich wyników sprzedażowych gry. Następnie przyszła pora na Skull and Bones i zarazem pierwszy większy zalew krytyki w tym roku. W ostatnich dniach pojawiły się kontrowersje związane ze Star Wars Outlaws - a to prawdopodobnie dopiero początek.

Wygląda na to, że po zamknięciu serwerów Ubisoft blokuje dostęp do The Crew w swojej okrojonej wersji osobom posiadającym grę na koncie.

31 marca Ubisoft zamknęło serwery do The Crew, pozostawiając jedynie podstawowe funkcje - czyli dość typowy ruch w przypadku tego takich pozycji. Mimo to w pewnym momencie pojawiła się nadzieja, że gra nie umrze do końca. A to dzięki inicjatywie grupy fanów, szykujących specjalne kroki na Discordzie, by chociażby zachować stan rozgrywki. Ale wygląda na to, że firma nie ma najmniejszego zamiaru na to pozwolić. Kolejni gracze zaczęli ostatnio raportować, że dodatkowo cofnięto im licencję, uniemożliwiając uruchomienie gry.

Oczywiście tego typu działania odbierają jakąkolwiek możliwość zabawy w grze, za którą w przeszłości się zapłaciło. Sytuacja jest trudna do zignorowania. W końcu w przypadku powodzenia takiego posunięcia nie tylko Ubisoft, ale i inni twórcy mogliby zablokować cyfrowe wersje swoich starych hitów. Nie wspominając o tym, że sami Francuzi mają w posiadaniu pewne hity sprzed lat. Niestety wiele wskazuje jednak na to, że to kolejna demonstracja chciwości wydawców. A Star Warts Outlaws już czeka na śmiałków, którzy zdecydują się na zakupienie wersji Ultimate tej budzącej kontrowersje sierpniowej premiery...

Źródło: PC Gamer, Reddit