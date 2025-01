The Crew - kolejny tytuł, w którym kończy się termin ważności. Ubisoft ogłasza oficjalne wyłączenie serwerów

W świecie gier wideo, które opierają się wyłącznie na trybie sieciowym, nic zdaje się nie być pewne. Często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to producent ogłasza wyłączenie serwerów, które są niezbędne do funkcjonowania produkcji. Z takich kroków dobrze znane jest studio Ubisoft, które uśmierciło w ten sposób już niejedną grę. Tym razem do utylizacji trafia sieciowa gra wyścigowa The Crew. Nie możemy już jej nabyć w cyfrowych sklepach, a wkrótce stanie się niegrywalna.

Ubisoft nieoczekiwanie podjął decyzję o uśmierceniu sieciowej gry The Crew. Produkcja zniknęła ze wszystkich cyfrowych sklepów, a niebawem koniec jej żywota dopełni wyłączenie serwerów.

Oczywiście taka sytuacja nie jest niczym nowym, natomiast warto wspomnieć, że Ubisoft jest w czołówce producentów, którzy często decydują się na wyłączanie serwerów swoich gier. Rzecz jasna inne studia postępują podobnie, a jako przykład można podać grę Need For Speed: World od EA, choć w tym wypadku gra była oferowana w modelu free-to-play i z czasem odrodziła się dzięki społeczności jako Soapbox Race World (do dziś można zagrać). W wypadku The Crew sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ za produkcję trzeba było zapłacić, a niebawem nikt nie będzie w stanie w nią zagrać (oczywiście nie w oficjalny sposób, gdyż użytkownicy zapewne już opracowują odpowiednie "rozwiązanie").

Oprócz tego, że The Crew jest niemożliwe do kupienia, Ubisoft ogłosił, że wyłączenie serwerów nastąpi 31 marca 2024 roku. Jeśli ktoś nabył grę w ostatnim czasie, może starać się o zwrot pieniędzy (natomiast nie dotyczy to wszystkich przypadków, regulamin pod tym adresem). Tytuł był dostępny na wielu platformach (PC, Xbox 360, Xbox One, Sony PlayStation 4, Amazon Luna i Ubisoft+) i niestety w większości przypadków gracze stracą dostęp do zakupionej niegdyś gry. Wyjątkiem mogą się okazać pecetowi nabywcy, ze względu na wspomnianą możliwość przywrócenia funkcjonalności przez użytkowników - natomiast ten aspekt nie jest pewny, a pozostaje tylko przypuszczeniem. Kolejna gra spod skrzydeł Ubisoftu trafia więc do kosza, ale jednego możemy być pewni - takich przypadków w przyszłości również nie zabraknie.

Źródło: Ubisoft