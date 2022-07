Ubisoft we wrześniu wyłączy serwery wielu gier, w tym Assassin's Creed i Far Cry... blokując również dostęp do DLC na PC

Ubisoft w przeszłości był już często krytykowany za co najmniej dziwne decyzje dotyczące przykładowo restrykcyjnych zabezpieczeń antypirackich na PC, opóźnień gier w wersjach komputerowych czy zamykaniu serwerów popularnych gier. To właśnie w kontekście tego ostatniego pojawiła się nowa informacja, która pochodzi bezpośrednio od francuskiego wydawcy. Już we wrześniu zamknięte zostaną serwery wielu gier, ale skutkiem ubocznym będzie dostęp do DLC.

Na stronie Ubisoftu pojawiła się lista kolejnych gier, których serwery wkrótce zostaną permanentnie wyłączone. Zmiana nastąpi 1 września, a więc już za niecałe dwa miesiące. W niektórych przypadkach wyłącznie serwerów wersji PC będzie równoznacznie z zablokowaniem dostępu do dodatków DLC (także tych już zakupionych), a więc i z brakiem możliwości ich uruchomienia. Serwery zostaną wyłączone w następujących grach: Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood i Revelations, Assassin's Creed III (premierowa wersja z 2012 roku) oraz Liberation HD. Kolejne tytuły do odstrzału to odpowiednio: Driver: San Francisco, Far Cry 3 (premierowa wersja z 2012 roku), Ghost Recon: Future Soldier (konsole), Prince of Persia: The Forgotten Sands, Rayman Legends, Silent Hunter 5, Space Junkies, Splinter Cell: Blacklist oraz ZombiU. Lista jest zatem dość obszerna i zawiera również wcale nie takie stare gry.

W niektórych przypadkach (AC: Brotherhood, Assassin's Creed III, AC: Liberation HD, Driver, Far Cry 3, Prince of Persia, Silent Hunter 5) wyłączony zostanie również dostęp oraz możliwość zakupu dodatków DLC. Z kolei przykładowo w Ghost Recon: Future Soldier będzie można grać w trybie solo, ale najpierw konieczne będzie ustawienie konsoli w trybie offline. Z kolei PC-owa wersja Splinter Cell: Blacklist będzie miała całkowicie wyłączony tryb multiplayer. Wydaje się, że takie decyzje nie przysporzą Ubisoftowi fanów w najbliższym czasie.

