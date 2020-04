Test wydajności Mechwarrior 5: Mercenaries - Jak działa DLSS 2.0

Mechwarrior 5: Mercenaries jest kolejną po Wolfenstein: Youngblood i Control produkcją, która pomimo pewnego stażu rynkowego ponownie wraca na warsztaty testerów, ponieważ nareszcie otrzymała długo wyczekiwanego patcha wprowadzającego DLSS 2.0. Obsługa ray tracingu również została dodana, jednak tutaj pojawiają się pewne pewne problemy z kompatybilnością, natomiast sama funkcja pozostaje jeszcze w fazie testowej (tzn. beta). NVIDIA oficjalnie chwali się jedynie implementacją DLSS 2.0, która powinna umożliwić płynne granie na słabszych kartach graficznych w wyższych rozdzielczościach. Jak to wygląda w praktyce będziecie mieli okazję sprawdzić, przeglądając poniższe zestawienie.

Autor: Sebastian Oktaba

Symulatory mechów największe triumfy święciły w późnych latach 80-tych i 90-tych zeszłego wieku, zawdzięczając swoją popularność głównie seriom Mechwarrior, EarthSiege, Armored Core i Heavy Gear. Później zainteresowanie dużymi robotami systematycznie malało, sequele znanych marek przechodziły bez rozgłosu często okazując się gniotami tworzonymi przez amatorów. Jednak pomimo wszelkich przeciwności mechy nie odpuszczają, pojawiając się regularnie w różnych produkcjach m.in.: Lost Planet, Hawken czy wreszcie Titanfall. Największą popularnością cieszy się natomiast uniwersum BattleTech, którego składową jest również Mechwarrior 5: Mercenaries, ostatnia i wciąż rozwijana odsłona cyklu. Tytuł przygotowało Pirahna Games (nie mylić z Pirahna Bytes!), odpowiedzialne za raczej średnio oceniane Duke Nukem Forever czy Die Hard: Nakatomi Plaza. Jakości rozgrywki nie będę wprawdzie oceniał, ale większość opinii wskazuje, że Mechwarrior 5: Mercenaries daleko do mechowego arcydzieła.

NVIDIA oficjalnie chwali się implementacją DLSS 2.0 w Mechwarrior 5: Mercenaries, która powinna umożliwić płynne granie na słabszych kartach graficznych w wyższych rozdzielczościach.

Podstawowe wymagania sprzętowe Mechwarrior 5: Mercenaries opiewają na procesor klasy Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 dysponujące czterema wątkami, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280X. Obydwa podzespoły można nazwać odpowiednikami aktualnego low-endu. Konieczne będzie jeszcze 8 GB pamięci operacyjnej oraz 55 GB przestrzeni dyskowej (deweloper sugeruje SSD). Rekomendowany komputer powinien bazować na procesorze Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700, więc teoretycznie obowiązkowe jest posiadanie jednostki ośmio-wątkowej, podczas gdy zalecane układy graficzne to NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56. Względem wymagań minimalnych do 16 GB wzrosła też ilość zalecanej pamięci operacyjnej. Oczywiście, żeby uruchomić śledzenie promieni i/lub DLSS konieczny będzie przynajmniej GeForce RTX 2060, czyli najsłabszy Turing posiadający odpowiednie jednostki sprzętowe. Obowiązkowy jest jeszcze 64-bitowy Windows 7 / 8.1 / 10.

Konfiguracja minimalna do Mechwarrior 5: Mercenaries:

Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280X

8 GB pamięci operacyjnej

55 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 7 / 8.1 / 10

Konfiguracja zalecana do Mechwarrior 5: Mercenaries:

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

16 GB pamięci operacyjnej

55 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 7 / 8.1 / 10

Konfiguracja do Mechwarrior 5: Mercenaries DLSS / RTX:

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700

NVIDIA GeForce RTX 2060

16 GB pamięci operacyjnej

55 GB przestrzeni dyskowej

64-bitowy Windows 7 / 8.1 / 10

Niniejsze testy wydajności będą skupione na technice DLSS 2.0, tym razem ray tracingu nie uwzględniłem z dwóch powodów. Pierwszy jest prozaiczny - moja wersja Mechwarrior 5: Mercenaries pomimo aktualizacji nie otrzymała dostępu do odpowiednich funkcji. Brzmi idiotycznie? Fakt... RTX powinno być dostępne od patcha 1.0.233, ale produkcja ciągle działa w trybie DirectX 11. Reinstalacja, uruchamianie przez NVIDIA Experience i grzebanie w plikach nie przyniosły efektów. Druga sprawa - ray tracing w Mechwarrior 5: Mercenaries ciągle pozostaje w fazie beta, nawet NVIDIA oficjalnie chwali się wyłącznie implementacja DLSS, więc pomiary RTX zrobię po prostu innym razem. Pamiętając przypadek Red Dead Redemption 2, gdzie DirectX 12 zadziałało dopiero po którymś patchu, takie sytuacje powoli przestają mnie dziwić. Dodam jeszcze tylko, że Mechwarrior 5: Mercenaries wykorzystuje silnik Unreal Engine 4.0, narzędzie często stosowane przez deweloperów, natomiast kilka gier komputerowych zeń korzystających otrzymało już obsługę DLSS i RTX m.in.: Deliver us the Moon i Bright Memory.