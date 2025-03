Test smartfona Google Pixel 9 - kompaktowy flagowiec wspierany przez funkcje AI. Czas pracy na baterii to duża niespodzianka!

Google zazwyczaj prezentowało swoje Pixele jesienią, tuż po debiucie kolejnych iPhone'ów. W tym roku gigant postanowił jednak zmienić strategię i pokazać światu swoje nowe smartfony już w sierpniu. Skąd ten pośpiech? Cóż, powodów może być kilka. Po pierwsze, o "dziewiątkach" wiemy w zasadzie wszystko już od wielu tygodni, a zatem dalsze czekanie na oficjalną zapowiedź byłoby dosyć dziwne. Po drugie, niewykluczone, że Google chciało po prostu wyprzedzić firmę z Cupertino i tym samym sprzedać więcej swoich urządzeń, nim ruszy hype na najświeższe modele Apple. Dla nas, to znaczy dla konsumentów, to oczywiście dobra wiadomość - na rynku zrobiło się teraz dosyć nudno, a Pixele są przecież bardzo pożądanymi smartfonami. Szkoda tylko, że przez ten pośpiech nowe modele debiutują z tym samym systemem, co zeszłoroczne "ósemki"... Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Tegoroczna linia Google Pixeli składa się z trzech, a tak właściwie to aż z czterech urządzeń: bohatera niniejszej publikacji, czyli Pixela 9, a także bardziej zaawansowanego (i nadal całkiem kompaktowego) Pixela 9 Pro, nieco większego Pixela 9 Pro XL, jak również składanego i niestety niedostępnego w naszej części świata Pixela 9 Pro Fold. Jest zatem w czym wybierać, ale wysokie ceny najbardziej zaawansowanych modeli sprawiają, że wiele osób zapewne obejdzie się smakiem lub spojrzy w kierunku poprzednich Pixeli. Rozwiązaniem może też okazać się wybór podstawowej "dziewiątki", która wyraźnie różni się od poprzednika i zapowiada się na godnego rywala dla iPhone'a 15 czy Samsunga Galaxy S24. Ale czy będzie to rozwiązanie optymalne? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w niniejszej recenzji!

Google Pixel 9 różni się od poprzednika nie tylko nową obudową. Producent zadbał m.in. o 12 GB RAM-u, lepszy aparat ultraszerokokątny, kolejne funkcje AI czy większy akumulator. Martwi jednak wysoka cena urządzenia. Testowany przez nas wariant wyposażony w 128 GB pamięci kosztuje aż 4049 zł.

Google Pixel 9 - tak jak Pixel 8 - jest kompaktowym smartfonem z wyższego segmentu, który powinien spełnić wymagania wielu użytkowników, także tych dużo wymagających. Urządzenie otrzymało 6,3-calowy ekran OLED 120 Hz o wysokiej jasności (nawet do 2700 nitów wg producenta) i rozdzielczości Full HD+. Całość zasila autorski procesor Tensor G4, który raczej nie zwiastuje topowej wydajności - ale więcej na ten temat powiemy sobie na kolejnych stronach. Co istotne, urządzenie otrzymało nie 8, lecz 12 GB szybkiego RAM-u. Dzięki temu model powinien być bardziej przyszłościową opcją od poprzednika, choć szkoda nieco, że podstawowy wariant telefonu nadal ma tylko 128 GB pamięci wewnętrznej. Co poza tym? Zadowoleni powinni być amatorzy fotografii. Główna 50-megapikselowa jednostka pozostała ta sama, ale za to mamy tutaj nowy, 48-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, natomiast dobrze znana już przednia kamerka 10,5 MP otrzymała autofokusa. Ponadto producent zadbał o większą baterię. Ogniwo 4700 mAh zwiastuje długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Google Pixel 9 Google Pixel 8 Samsung Galaxy S24 Platforma mobilna Tensor G4 Tensor G3 Exynos 2400 Procesor graficzny Immortalis-G715 Immortalis-G715 Xclipse 940 System operacyjny Android 14 Android 14 Android 14 z OneUI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1 / 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,3" OLED 120 Hz 6,2" OLED 120 Hz 6,2" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2424 x 1080 px 2400 x 1080 px 2340 x 1080 px Kamera przednia 10,5 MP 10,5 MP 12 MP Kamera tylna 50 + 48 MP 50 + 12 MP 50 + 10 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 4700 mAh 4575 mAh 4000 mAh Ładowanie 27 W + Qi 18 W 27 W + Qi 18 W 25 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 152,8 x 72 x 8,5 mm 150,5 x 70,8 x 8,9 mm 147 x 70,6 x 7,6 mm Waga urządzenia 198 g 187 g 167 g Cena 12+128 GB - 4049 zł

12+256 GB - 4499 zł 8+128 GB - od ok. 2400 zł 8+128 GB - od ok. 2750 zł

Można się domyślić, że zawiedzeni będą ci, którzy liczyli na technologię szybkiego ładowania lub bardziej zaawansowany chip, ale na papierze Pixel 9 to i tak bardzo obiecujący smartfon. Dodajmy jeszcze do tego elegancką obudowę IP68 (tym razem postarano się o symetryczne ramki wokół ekranu), 7-letnie wsparcie OS czy nowe funkcje Google AI - brzmi to wszystko naprawdę dobrze! Łyżką dziegciu w tej wielkiej beczce miodu jest jednak cena. Podstawowy, testowany przez nas wariant wyposażony w 128 GB pamięci kosztuje 4049 zł. Wydaje się, że to zawrotna suma, szczególnie że Pixela 8 możemy nabyć już za ok. 2400 zł, ale przypomnijmy sobie premierowe ceny najważniejszych obecnie rywali Pixela 9. Równie kompaktowy Galaxy S24 kosztował w styczniu tego roku aż 4099 zł, natomiast Apple iPhone 15 został początkowo wyceniony na 4699 zł. Czy zatem naprawdę jest aż tak drogo? Na razie zostawmy tę kwestię - przekonajmy się, z jakim konkretnie smartfonem mamy do czynienia!

Google Pixel 9 - oryginalne etui

Google Pixel 9 - wszystkie kolory