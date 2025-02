Premiera smartfonów Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Odświeżony design, topowe specyfikacje i... dosyć wysokie ceny

Po wielu miesiącach plotek i przecieków w końcu odbyła się oficjalna premiera smartfonów Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Zgodnie z oczekiwaniami, nowe modele przynoszą liczne usprawnienia względem poprzedników. Producent postarał się o jeszcze lepsze zestawy aparatów, szybsze ładowanie, bardziej atrakcyjne warianty pojemnościowe, a także mocno odświeżony design - co tu dużo mówić, nowe Pixele bezsprzecznie upodobniły się do ostatnich iPhone'ów. Sprawdźmy, co dokładnie oferują zaprezentowane smartfony.

Nowe smartfony Google zachwycają pod wieloma względami, ale tanio na pewno nie jest. Cena podstawowego Pixel 9 startuje od 4049 zł, Pixela 9 Pro - od 4949 zł, a wariantu XL - od 5399 zł. Urządzenia w podstawowych wersjach mają tylko 128 GB pamięci wewnętrznej.

Podstawowy Google Pixel 9 w wielu aspektach różni się od poprzednika. Pomijając nowy design, należy zacząć od tego, że na pokładzie jest chip Google Tensor G4, 12 GB RAM-u oraz zupełnie nowa, 48-megapikselowa jednostka do zdjęć ultraszerokokątnych. Urządzenie otrzymało również nieco większą baterię 4700 mAh, która obsłuży nieco szybsze ładowanie (do 55% w 30 minut przy użyciu ładowarki Google 45 W USB-C). "Dziewiątka" ma ekran OLED 120 Hz o przekątnej 6,3 cala o rozdzielczości 2424 x 1080 px. Panel chroniony jest powłoką Gorilla Glass Victus 2. Poza tym producent zadbał o obudowę z certyfikatem IP68, przednią kamerkę 10,5 MP (tym razem z autofokusem!) oraz czytnik linii papilarnych w ekranie. Jeśli natomiast chodzi o kwestie systemowe, całością zarządza Android 14 (utrzymano gwarancję 7-letniego wsparcia), a ponadto można liczyć na różne funkcje AI wspomagające zdjęcia, program Pixel Studio (generator obrazów), a także pełną integrację z asystentem Gemini - i dotyczy to wszystkich nowych modeli.

Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Platforma mobilna Tensor G4 System operacyjny Android 14 (gwarancja 7 lat aktualizacji) Pamięć RAM 12 GB 16 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB / 1 TB Obsługa kart SD nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,3" OLED 60-120 Hz 6,3" OLED 1-120 Hz 6,8" OLED 1-120 Hz Maks. jasność ekranu do 1800 nt HDR

do 2700 nt peak do 2000 nt HDR

do 3000 nt peak Rozdzielczość ekranu 2424 x 1080 px 2856 x 1280 px 2992 x 1344 px Kamera przednia 10,5 MP 42 MP Kamera tylna 50 MP f/1.68

48 MP f/1.7, 123° 50 MP f/1.68

48 MP f/1.7, 123°

48 MP f/2.8, optyczny zoom x5.0 Klasa odporności IP68 Akumulator 4700 mAh 5060 mAh Ładowanie do 55% w 30 minut + Qi do 70% w 30 minut + Qi Wymiary obudowy 152,8 x 72 x 8,5 mm 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Waga urządzenia 198 g 199 g 221 g Inne - czujnik temperatury, UWB Kolory Obsidian

Porcelain

Wintergreen

Peony Obsidian

Porcelain

Hazel

Rose Quartz Cena 12+128 GB - 4049 zł

12+256 GB - 4499 zł 16+128 GB - 4949 zł

16+256 GB - 5349 zł

16+512 GB - 5949 zł

16+1 TB - 7349 zł 16+128 GB - 5399 zł

16+256 GB - 5799 zł

16+512 GB - 6399 zł

16+1 TB - 7599 zł

Oba modele Pro przeznaczone są dla znacznie bardziej wymagających użytkowników. Co istotne, pod wieloma względami dzielą one specyfikację. Ich nabywcy będą mogli liczyć przede wszystkim na aż 16 GB RAM-u, jaśniejszy ekran LTPO o nieco wyższej rozdzielczości, dodatkowy teleobiektyw 48 MP, nową kamerkę do selfie 42 MP, możliwość nagrywania wideo w jakości 8K@30fps, moduł UWB oraz czujnik temperatury. Producent obiecuje również funkcję Gemini Live w tych modelach - ma ona umożliwić płynną rozmowę z wirtualnym asystentem przy użyciu telefonu bądź słuchawek Pixel Buds. Warto też dodać, że wybierając Pixela 9 Pro XL można liczyć nie tylko na większy ekran, ale również na jeszcze szybsze ładowanie (do 70% w 30 minut przy użyciu ładowarki Google 45 W USB-C).

Mogłoby się wydawać, że producent znacząco poprawił swoją ofertę pod każdym względem, jednak wielka szkoda, że wszystkie prezentowane smartfony nadal dostępne są w 128-gigabajtowych wariantach pojemnościowych. Teraz czas na ceny. Google Pixel 9 startuje od 4049 zł, model Pro - od 4949 zł, a wersja Pro XL - od 5399 zł. Smartfony można już zamówić w przedsprzedaży. Pixele 9 i Pixele 9 Pro XL będą dostępne w polskiej wersji językowej sklepu Google Store oraz w sklepach Play i Media Expert od 22 sierpnia. Pixele 9 Pro mają zawitać do sklepów dopiero we wrześniu. A co się stało ze składanym Pixelem 9 Pro Fold, o którym też głośno mówiło się przed premierą? Jak się okazuje, producent nie przewiduje debiutu tego urządzenia w naszym kraju.

Google Pixel 9 Pro / Pro XL (wszystkie kolory)

Google Pixel 9 (wszystkie kolory)

Źródło: Google, PurePC