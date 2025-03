Test smartfona Google Pixel 8a - czysty Android z 7-letnim wsparciem i genialny aparat. Czy trzeba czegoś więcej?

W ostatnich latach zwykło się mawiać, że Google Pixele to takie iPhone'y z Androidem. I trzeba przyznać, że coś w tym jest. Nie chodzi już tutaj nawet o fakt, że za urządzenie i system operacyjny odpowiada w sumie ta sama firma, ale o "czystość" i wsparcie samego oprogramowania, a także podstawowe założenia w specyfikacji smartfona. Choć żyjemy w czasach, gdy wiele modeli oferuje m.in. użytkownikowi technologię szybkiego ładowania i wiele innych ciekawych funkcji, Pixele okazują się niemal tak proste jak właśnie wspomniane iPhone'y. Producent stawia tutaj przede wszystkim na intuicyjność, ogólny feeling użytkowania czy świetne, bezproblemowe aparaty - mówimy więc tutaj o kwestiach, które chyba najbardziej interesują zwykłych użytkowników. Cieszy więc fakt, że od niedawna smartfony Google są już oficjalnie dostępne w naszym kraju i wypróbować je może dosłownie każdy.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Dokładnie 7 maja bieżącego roku uruchomiono sklep Google Store Polska. Jak można było się spodziewać, oficjalne ceny dotychczasowych "ósemek" okazały się dosyć wysokie i w gruncie rzeczy nadal bardziej opłaca się kupić Pixela od pośrednika, jednak należy podkreślić, że tego dnia zaprezentowano także nowego smartfona Pixel 8a, czyli bohatera niniejszej publikacji. Nowe urządzenie od wyszukiwarkowego giganta jest najniżej pozycjonowane z całej rodziny, aczkolwiek wystarczy rzut oka na specyfikację techniczną i do razu można dojść do wniosku, że w gruncie rzeczy całość wcale nie różni się tak mocno od "zwykłego" Pixela 8. Nadal mamy do czynienia z bardzo intrygującym modelem przeznaczonym dla osób, które nie szukają najbardziej zaawansowanego technologicznie smartfona, ale liczą na prosty, długo wspierany system i świetną jakość zdjęć.

Google Pixel 8a to najniżej pozycjonowane urządzenie z całej linii "ósemek", ale wcale nie najmniej interesujące. Smartfon raczej nie imponuje specyfikacją, jednak oferuje czystego Androida z 7-letnim wsparciem i szeregiem inteligentnych funkcji, a także bardzo obiecujący zestaw aparatów fotograficznych. Czas sprawdzić, jak całość wypada na tle konkurencji!

Google Pixel 8a opiera się na procesorze Google Tensor G3 - dokładnie ten sam układ zasila modele Pixel 8 i Pixel 8 Pro, a zatem wydajności powinno być tutaj pod dostatkiem. SoC współpracuje z 8 GB pamięci RAM i 128 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 (dostępny jest także wariant z 256 GB). Całość wyróżnia się stosunkowo niedużym ekranem OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Na pleckach ulokowano zestaw dwóch aparatów fotograficznych 64 + 13 MP. Urządzenie posiada także m.in. baterię o nietypowej pojemności 4492 mAh z obsługą bezprzewodowego ładowania czy obudowę z certyfikatem IP67. System to oczywiście Android 14, który ma być aktualizowany aż przez 7 lat. Ponadto można liczyć na funkcje związane ze sztuczną inteligencją, jak np. Magiczny edytor czy Circle to Search.

Google Pixel 8a Samsung Galaxy S23 FE Google Pixel 8 Platforma mobilna Tensor G3 Exynos 2200 Tensor G3 Procesor graficzny Immortalis-G715s MC10 Xclipse 920 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 Android 14 z OneUI Android 14 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,1" OLED 120 Hz 6,4" AMOLED 120 Hz 6,2" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2340 x 1080 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 13 MP 10 MP 10,5 MP Kamera tylna 64 + 13 MP 50 + 8 + 12 MP 50 + 12 MP Klasa odporności IP67 IP68 IP68 Akumulator 4492 mAh 4500 mAh 4575 mAh Ładowanie 18 W + Qi 7,5 W 25 W + Qi 15 W 27 W + Qi 18 W Wymiary obudowy 152,1 x 72,7 x 8,9 mm 158 x 76,5 x 8,2 mm 150,5 x 70,8 x 8,9 mm Waga urządzenia 188 g 209 g 187 g Cena 8+128 GB - 2449 zł

8+256 GB - 2749 zł 8+128 GB - od ok. 2100 zł 8+128 GB - od ok. 2650 zł

Jak widać, Pixel 8a sprawia wrażenie niezbyt skomplikowanego urządzenia. Szkoda zatem, że producent wycenił go aż na 2449 zł. Mając taką kwotę można już myśleć o Pixelu 8 z nieoficjalnej dystrybucji, który jednak w kilku aspektach (np. pod względem designu) prezentuje się znacznie bardziej flagowo. Mimo wszystko jednak należy zaznaczyć, że przy zakupie do 3 czerwca 2024 roku można otrzymać bon o wartości 650 zł, który można wykorzystać na zakup np. etui, słuchawek czy ładowarki. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak jedynie sprawdzić, jak urządzenie prezentuje się w różnych kategoriach, poczynając od ogólnej budowy, aż przez wydajność czy kulturę pracy, na kwestiach foto-wideo kończąc. Panie, Panowie, mam zaszczyt zaprezentować Wam pierwszy na naszych łamach test smartfona od Google!