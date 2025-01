Google Pixel 8 jednak otrzyma nowe funkcje AI. Krytyka ze strony użytkowników przyniosła nieoczekiwany rezultat

Pod koniec 2023 roku firma Google ogłosiła wprowadzenie swojego nowego modelu AI — Gemini. Składał się on z kilku wariantów, z których ten o najmniejszych możliwościach (o nazwie Gemini Nano) miał trafić do dwóch smartfonów firmy z aktualnej serii. Jeszcze w marcu następnego roku okazało się, że funkcja nie pojawi się na edycji Google Pixel 8, a jedynie na wariancie Pro z uwagi na „ograniczenia sprzętowe”. Ostatecznie jednak firma zmieniła swoje zdanie.

Google Pixel 8 i 8 Pro od początku były reklamowane jako smartfony, do których mają trafić nowe funkcje związane z AI. Firma wycofała się ze swoich słów w momencie, gdy postanowiła nie wprowadzać modelu Gemini Nano dla podstawowej wersji. Jednak krytyka ze strony użytkowników zmieniła ten los.

Smartfony Google Pixel 8 oraz 8 Pro oparte są na tym samym układzie, jakim jest Google Tensor G3. Firma jeszcze w październiku 2023 roku omawiała jego możliwości i stwierdziła, że pozwoli on przenieść najbardziej zaawansowaną technologię związaną z AI na omawiane urządzenia. W grudniu tego samego roku zaprezentowano wspomniany model Gemini, gdzie narracja przybrała już nieco inną formę. Oficjalnie na początku marca 2024 roku przedsiębiorstwo przyznało, że Google Pixel 8 nie może otrzymać modelu „sztucznej inteligencji” Gemini Nano (jest on w stanie funkcjonować lokalnie na smartfonach bez dostępu do internetu) z uwagi na jego „pewne ograniczenia sprzętowe”. Czym były te ograniczenia? Tego zapewne nie wie nawet samo Google.

Główną różnicą pomiędzy smartfonami jest pamięć RAM: podstawowy model ma 8, a wersja Pro 12 GB. Jednak jak słusznie zauważyło wiele portali, flagowa seria Samsung Galaxy S24 również zaczyna się od modelu z 8 GB RAM, a ma możliwość skorzystania z funkcji AI. Nie minęło wiele czasu i Google zmieniło swoje zdanie: Gemini Nano trafi do Google Pixela 8 wraz z aktualizacją Android 14 QPR3 w wersji Developer Preview. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w czerwcu 2024 roku będzie można wypróbować nowe funkcje. Gemini Nano zaoferuje użytkownikom podsumowanie nagrań dźwiękowych, a także inteligentne podpowiedzi w konwersacjach (poprzez klawiaturę Gboard). Okazało się więc, że opinie użytkowników mają na firmy duży wpływ, ponieważ to właśnie krytyka z tej strony przyczyniła się do zmiany decyzji.

