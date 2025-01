Google Tensor G3 - specyfikacja nowego układu dla smartfonów z serii Google Pixel 8. Wraz z nią poznaliśmy inne szczegóły

Premiera najnowszej serii smartfonów Google Pixel 8 jest tuż za rogiem (4.10.2023 r.) i do tej pory poznaliśmy już pokaźną ilość szczegółów na jej na temat - zarówno na temat samego wyglądu, jak i dokładnej specyfikacji. Teraz natomiast w sieci pojawiły się zrzuty ekranu z programów Device Info HW, a także AIDA64. Dzięki temu poznaliśmy parametry techniczne nowego procesora Google Tensor G3. Nowe informacje dotyczą także zestawu aparatów oraz pamięci.

Światło dzienne ujrzała właśnie pełna specyfikacja procesora Google Tensor G3, który znajdzie się w nadchodzącej serii Google Pixel 8. Ujawnione dane omawiają również kwestię aparatów i pamięci wbudowanej oraz RAM.

Zrzuty ekranu zostały udostępnione na portalu X za pośrednictwem konta @thisistechtoday. Dowiadujemy się z nich, że nowa jednostka firmy Google, czyli tytułowy Tensor G3, będzie składał się z układu 3 klastrów. Pierwszy z nich zawiera rdzeń Cortex-X3 o maksymalnym taktowaniu wynoszącym 2,914 GHz. Drugi opiera się na czterech rdzeniach Cortex-A715 z taktowaniem 2,367 GHz. Ostatni natomiast to także cztery rdzenie, choć tym razem Cortex-A510 o taktowaniu 1,704 GHz. Za układ graficzny odpowiadać będzie z kolei Mali-G715, który zaoferuje sprzętowe wsparcie dla Ray Tracingu. Całość dopełni 12 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci wbudowanej (dla użytkownika zostanie 106,26 GB).

Już wcześniej w internecie pojawiły się wyniki procesora Google Tensor G3, dla smartfona Google Pixel 8 Pro. Wówczas w benchmarku Geekbench 6.2.0 smartfon osiągnął rezultat 1760 punktów dla jednego rdzenia, a także 4442 punkty w aspekcie wielozadaniowości. Dla porównania wyniki układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 to analogicznie 1708 oraz 5071 (Xiaomi 13). Co do zestawu aparatów, to specyfikacja programu Device Info HW wskazuje na pięć oczek, z czego dwa znajdą się na froncie. Ma być także dostępny 10-krotny zoom. Do tych informacji można dodać również te, które znaliśmy do tej pory, a więc: wyświetlacz w smartfonie Google Pixel 8 Pro będzie składał się z 6,7" panelu OLED (technologia LTPO) o rozdzielczości QHD+ oraz maksymalnym odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. W skład zestawu tylnych aparatów wejdzie 50 MP jednostka główna, 48 MP kamera z teleobiektywem, a także drugie 48 MP oczko o większym polu widzenia. Potwierdzenie wszystkich informacji odbędzie się już jutro, czyli 4 października 2023 roku, kiedy to Google oficjalnie zaprezentuje nową serię smartfonów.

