ARM Immortalis-G715 GPU - nowy, topowy układ graficzny dla smartfonów będzie sprzętowo akcelerował Ray Tracing

Firma ARM nieustannie rozwija technologię w dziedzinie przygotowywania coraz wydajniejszych układów scalonych dla smartfonów oraz tabletów. Z każdym rokiem telefony dzięki temu są coraz mocniejsze, co pozwala np. na płynniejszą rozgrywkę w coraz bardziej wymagających grach. Producent procesorów poinformował o najnowszym układzie graficznym, będącym częścią architektury Armv9. Mowa o GPU Immortalis-G715, które pod pewnymi względami będzie rewolucyjny względem dotychczasowych rozwiązań.

ARM zapowiedział najnowszy układ graficzny dla smartfonów - Immortalis-G715, który jako pierwszy układ dla procesorów ARM z myślą o telefonach będzie sprzętowo obsługiwał Ray Tracing.

Nowy układ graficzny ARM Immortalis-G715 oferuje przynajmniej 10 rdzeni, a ogólna wydajność mikroarchitektury, względem poprzedniej generacji Mali-G, ma wzrosnąć o 15%. O taki sam procent ma się z kolei obniżyć pobór energii, dzięki czemu nowy układ GPU będzie jeszcze sprawniejszy energetycznie. Immortalis-G715 zaoferuje także kompletnie przebudowany silnik wykonawczy. Tak jak wspomnieliśmy, topowy układ GPU od ARM oferuje teraz dedykowaną jednostkę do obliczeń związanych z Ray Tracingiem. Firma przyznaje, że wzrost wydajności RT dzięki sprzętowej akceleracji wzrośnie o więcej niż 300%, a jednocześnie układ ten wykorzystuje mniej niż 4% całej powierzchni grafiki. To pierwsza tak zaawansowana implementacja rdzeni RT do układu ARM - możliwe, że dzięki temu przyszłe gry na smartfonach będą mogły zaoferować obsługę śledzenia promieni, dzięki czemu będą wyglądać jeszcze lepiej.

Tak jak wspomnieliśmy, smartfony będą mogły skorzystać z różnych konfiguracji układu GPU Immortalis-G715. Najsłabszy wariant będzie oferował 10 rdzeni obliczeniowych, z kolei najwyższy - 16. Tym samym w układzie znajdzie się od 10 do 16 bloków odpowiadających za akcelerację obliczeń RT. Zwiększono także z dwóch do czterech liczbę bloków z pamięcią cache L2, a każdy z bloków oferuje do 1024 KB pamięci L2. Nowy układ Immortalis-G715 będzie w pełni obsługiwał także technikę Variable Rate Shading. VRS optymalizuje użycie procesora graficznego poprzez priorytetowe znaczenie obiektów środowiskowych oraz sposobu ich wyświetlania. W przypadku układu ARM ma to przełożyć się nawet o 40% wyższą wydajność.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech