Samsung Exynos 2200 z układem graficznym Xclipse 920 został przetestowany w OpenCL oraz Vulkan i oferuje wysoką wydajność

Samsung Exynos 2200 to nadchodzący, flagowy procesor od koreańskiej firmy i przygotowany z myślą m.in. o topowych smartfonach. W ostatnich dniach o układzie SoC zrobiło się głośno, głównie za sprawą oficjalnej zapowiedzi ze strony Samsunga. Możemy liczyć, że Exynos 2200 trafi do części smartfonów z serii Galaxy S22. Jego najmocniejszym atutem ma być zupełnie nowy układ graficzny - Xclipse 920 - przygotowany we współpracy z firmą AMD. Xclipse 920 wykorzystuje architekturę RDNA 2, która już zdążyła pokazać - że bardzo dobrze skaluje się do różnych rozwiązań (desktopy, laptopy, konsole, niestandardowe APU w przenośnych konsolach). W bazie programu GeekBench pojawiły się pierwsze testy układu Xclipse 920, które wykonane zostały w środowisku OpenCL oraz Vulkan. Jak sprawdza się nowe GPU na tle konkurencyjnego układu Adreno 730, będącego częścią SoC Snapdragon 8 Gen.1? Wyniki są zdecydowanie obiecujące.

W bazie GeekBench pojawiły się wpisy dotyczące układu graficznego Samsung Xclipse 920 z nazwą kodową GFX1040, która przyporządkowana jest architekturze RDNA 2. Program ujawnia, że GPU pracowało z częstotliwością 555 MHz oraz posiadało 4 GB pamięci (najpewniej mowa jednak o pamięci RAM telefonu, która jest współdzielona). Benchmark zdradza także, że układ graficzny Xclipse 920 posiada 3 bloki Compute Units, co oznacza że posiada także 192 procesory strumieniowe. Z jednej strony jest to zatem uboga wersja architektury RDNA 2, lecz ze względu na jej dobre skalowanie, w smartfonach powinna wykazać się ponadprzeciętną wydajnością. Jak jednak wypada nowy układ Xclipse 920 w starciu z Adreno 730?

W teście OpenCL, układ przygotowany wspólnie przez AMD oraz Samsunga uzyskał wynik 9143 punktów. Do porównania wybrano smartfon OnePlus 10 Pro, który jest jednym z pierwszych modeli, wyposażonych w SoC Snapdragon 8 Gen.1 z Adreno 730. W tym wypadku mowa o wyniku w okolicach 6050 punktów, a więc blisko 50% gorszym w porównaniu do Xclipse 920. Nieco mniejsze różnice były w przypadku testu, który oparto na środowisku Vulkan. W tym wypadku GPU w Exynosie 2200 wykręcił wynik 9029 pkt (najwyższy), z kolei Adreno 730 uzyskał najlepszy rezultat na poziomie 7502 punktów. Mowa zatem o różnicy na poziomie 20% na korzyść rozwiązania Samsunga. Już niedługo zadebiutują smartfony z linii Galaxy S22, co z pewnością da nam szerszy pogląd na możliwości architektury RDNA 2 w postaci Xclipse 920.

