Samsung Exynos 2200 z GPU od AMD przetestowany. Czy układ Snapdragon 8 Gen 1 może czuć się zagrożony?

W 2019 roku Samsung zawarł partnerstwo z AMD, natomiast w 2021 roku potwierdzono wcześniejsze plotki dotyczące wspólnych prac nad mobilnym SoC korzystającym z architektury RDNA 2. Wczoraj doczekaliśmy się w końcu efektów tej współpracy, wraz z prezentacją układu Exynos 2200, który trafi do smartfonów serii Samsung Galaxy S22. Dotychczasowe szczegóły na temat specyfikacji SoC-u zapowiadały wysoką wydajność, choć sami Koreańczycy podczas jego prezentacji nie pochwalili się konkretami, na przykład porównaniem do innych układów. Na szczęście na testy wydajności nie musieliśmy czekać długo. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze wyniki, które porównują Exynosa 2200 do Snapdragona 8 Gen 1.

Samsung bardzo mocno promował układ Exynos 2200. W pewnym momencie użył nawet zwrotu, że nowy procesor graficzny wykorzystany we wspomnianym SoC przyniesie smartfonom „grafikę na poziomie konsoli”.

Samsung podczas wczorajszej prezentacji Exynosa 2200 nie pokusił się o zaprezentowanie jego wydajności na tle podobnych rozwiązań. Podano w zasadzie tylko techniczne szczegóły, takie jak rodzaj i liczba rdzeni (pojedynczy Cortex-X2, trzy razy Cortex-A710 oraz cztery razy Cortex-A510), rodzaj obsługiwanej pamięci (LPDDR5, UFS 3.1) czy wsparcie dla konkretnych rozdzielczości aparatów (do 200 MP w pojedynczej jednostce). Szczegółów możecie doszukać się w tym newsie, a już teraz przejdźmy do sedna, a więc do wydajności.

Zgodnie z wynikami, które pojawiły się już w sieci, Snapdragon 8 Gen 1 nieustannie dzierży berło wydajności wśród androidowych flagowców. Podczas gdy Exynos 2200 przetestowany przez serwis MySmartPrice w smartfonie Samsung Galaxy S22 Ultra wykręcił kolejno liczby 965 974 (AnTuTu), 1 108 (Geekbench 5 SC) i 3 516 (Geekbench 5 MC), Snapdragon 8 Gen 1 generuje odpowiednio 1 003 811, 1 238 oraz 3 870 punktów. Również testy samego GPU (Xclipse 920 od AMD vs Adreno 730) wskazały na korzyść tego drugiego, zwracając w benchmarku GFXBench Aztec Ruins o 30 klatek na sekundę więcej.

Źródło: Trusted Reviews