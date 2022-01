Premiera Samsung Galaxy S21 FE – czy smartfon z układem Snapdragon powtórzy sukces modelu Galaxy S20 FE?

Nie ma co ukrywać - flagowe smartfony nie należą do najtańszych, a przez to nie każdy może sobie na nie pozwolić. Pod koniec 2020 roku marka Samsung wpadła jednak na pomysł co zrobić, aby udostępnić konsumentom smartfon niemal flagowy, w bardziej jednak przystępnej cenie. Tak też powstał model Samsung Galaxy S20 FE, który względem flagowych "Galaktyk" był nieco mniej wydajnym, ale wciąż szalenie udanym smartfonem. Świadczą o tym wyniki sprzedażowe oraz decyzja producenta o wypuszczeniu kolejnej generacji urządzenia, a więc debiutującego dziś Samsunga Galaxy S21 FE. Galaxy S21 FE, identycznie jak poprzednik, to nieco mniej wydajna wersja sztandarowych modeli S21, przy zachowaniu (niemal) takiego samego jak we flagowcach designu.

O smartfonie Samsung Galaxy S21 FE było głośno od wielu miesięcy. Dziś urządzenie debiutuje w końcu oficjalnie, co oznacza, że nie ma przed nami już żadnych tajemnic. Dodatkowo, w przedsprzedaży do 18 stycznia, można je nabyć wraz ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy S21 FE w porównaniu z S20 FE ma być przede wszystkim nieco smuklejszy (węższy oraz cieńszy). Wszystko to dzięki jeszcze węższym ramkom okalającym ekran (1,64 x 1,64 x 3,16 mm - boki x góra x dół). Smartfon w naszym kraju dostępny jest w białej, grafitowej, oliwkowej oraz lawendowej wersji kolorystycznej, a mierzy dokładnie 74,5 x 115,7 x 7,9 mm przy wadze 117 gramów. Na froncie znajdziemy 6,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i odświeżaniu do 120 Hz (nieadaptacyjne, a więc do wyboru mamy odświeżanie 60 lub 120 Hz). Wyświetlacz pokryty został szkłem Gorilla Glass Victus 7. generacji, przy czym po wyciągnięciu urządzenia z pudełka, ekran będzie miał także naklejoną fabrycznie folię ochronną. Ramki smartfona wykonano z aluminium zaś tył przy użyciu wzmacnianego poliwęglanu. Całość cechuje się ponadto klasą odporności IP68, co oznacza że urządzenie wytrzyma zanurzenie w wodzie do 1,5 m w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Konstrukcyjnie, model S21 FE różni się od bazowego S21 przede wszystkim nieco bardziej wystającą wysepką na aparaty. Jeśli chodzi zaś o wielkość, to plasuje się on gdzieś pomiędzy modelem S21, a S21+. Na krawędziach urządzenia dostrzeżemy głośniki stereo AKG oraz złącze ładowania USB-C, nie znajdziemy zaś przechodzącego już powoli do historii złącza 3,5 mm jack. Smartfon obsłuży ponadto DualSIM, nie przewidziano jednak miejsca na kartę microSD. Optyczny czytnik linii papilarnych umieszczono z kolei standardowo w ekranie. Zanim przejdziemy do omówienia aparatów fotograficznych, trzeba jeszcze podkreślić, że całość pracuje na systemie Android 12 z nakładką One UI 4, napędzanym przez procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz 6 lub 8 GB pamięci RAM. W Polsce dostępne są bowiem dwa warianty pamięciowe - 6/128 GB i 8/256 GB przy czym pamięć na dane to w obu przypadkach UFS 3.1.

Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S21 Ekran 6,5", 2400 x 1080 px, Super AMOLED, 120 Hz 6,4", 2340 x 1080 px, Dynamic AMOLED 2X 120 Hz 6,2", 2400 x 1080 px, Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Procesor Snapdragon 865 (7 nm+) - 5G

Exynos 990 (7 nm+) - 4G Snapdragon 888 (5 nm) Exynos 2100 (5 nm) Pamięć RAM 6 lub 8 GB 6 lub 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128 lub 265 GB 128 lub 265 GB 128 lub 256 GB System operacyjny Android 12 Android 12 Android 12 Akumulator 4500 mAh 4500 mAh 4000 mAh Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C 3.2 Wymiary i waga 74,5 x 159,8 x 8,4 mm, 190 g 74,5 x 155,7 x 7,9 mm, 177 g 71,2 x 151,7 x 7,9 mm, 169 g

Jeśli chodzi o jednostki foto, to na samym początku trzeba zauważyć, że jest to powtórka z modelu Galaxy S20 FE, przy czym producent podkreśla, że za jakość zdjęć w S21 FE odpowiadają dodatkowo ulepszone algorytmy SI, jakich w S20 FE nie było (zaawansowane upiększanie i doświetlanie portretów, edytowanie tła, wymazywanie niepotrzebnych elementów / ludzi ze zdjęć itd.). Do dyspozycji otrzymamy także wsparcie AI w ujęciach nocnych (przetwarzanie do 14 kl./s.), znany fanom Samsunga tryb Jedno Ujęcie, nagrywanie z przedniego i tylnego aparatu na raz oraz 3-krotny zoom optyczny i 30-krotny cyfrowy, tzw. Space Zoom z opcją Zoom Lock (dwusekundowe ustabilizowanie obrazu zapobiegające poruszeniom przy dużych zbliżeniach). Specyfikację aparatów znajdziecie w poniższej tabeli wraz z porównaniem do bazowego modelu Samsung Galaxy S21 oraz do poprzedniej iteracji, a więc Samsunga Galaxy S20 FE:

Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S21 Aparat przedni 32 MP FF, F2.2 1/2.8" 0.8 μm FOV 80° 10 MP (2PD) F2.2 1/3.24" 1.22 μm Tylny ultraszerokokątny 12 MP F2.2 1/3.06" 1,12 μm FOV 123° 12 MP F2.2 1/2.55" 1.4 μm Tylny szerokokątny 12 MP Dual Pixel OIS F1.8 1/1.76" 1.8 μm FOV 79° 12 MP Dual Pixel OIS F1.8 1/1.76" 1.8 μm Tylny tele 8 MP (3x zoom) OIS F2.4 1/4.4" 1.0 μm FOV 32° 64 MP (3x zoom) OIS F2.0 1/1.72" 0.8 μm Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo aparem głównym 4K@60 fps 8K@24 fps

Na koniec warto jeszcze dodać, że smartfon otrzymał akumulator o pojemności 4500 mAh, który cechuje się szybkim ładowaniem przewodowym 25 W, bezprzewodowym 15 w, a także bezprzewodowym udostępnianiem energii 4,5 W. W zestawie, prócz fabrycznie naklejonej na ekran folii ochronnej, otrzymamy także kluczyk do gniazda SIM oraz przewód USB-C do USB-C. Gdyby ktoś pytał - ładowarki sieciowej brak, więc trzeba uzbroić się we własną. Smartfon Samsung Galaxy S21 FE trafił właśnie do przedsprzedaży, która potrwa do 18 stycznia 2022 roku. Zamawiając urządzenie w tym okresie, klienci otrzymają także zupełnie za darmo słuchawki Samsung Galaxy Buds2 (promocja do wyczerpania zapasów). Niestety w momencie przygotowywania tej informacji (03.01 godz. 23), nie podano jeszcze cen smartfona, jednak zostaną one w niniejszym newsie uzupełnione tak szybko, jak będzie to tylko możliwe.

Źródło: Samsung, PurePC