Samsung Exynos 2200 z GPU Xclipse na architekturze AMD RDNA 2 z obsługą ray tracingu oficjalnie zaprezentowany.

W 2019 roku Samsung zawarł partnerstwo z AMD, natomiast w 2021 roku potwierdzono oficjalnie wcześniejsze plotki dotyczące wspólnych prac nad mobilnym SoC korzystającym z RDNA 2. Dziś zaprezentowano pierwszy mobilny układ będący owocem kooperacji przedsiębiorstw. Samsung Exynos 2200 miał zostać pokazany 11 stycznia, ale tydzień oczekiwania wydaje się drobnostką wobec nowości, jakie zostały wprowadzone względem poprzednika. Rdzenie Armv9 z flagowym Cortex-X2 na czele, ulepszone NPU, IPS zgodny z rozdzielczością 200 MP oraz GPU Xclipse oparte o technologię AMD RDNA 2 umożliwiającą sprzętową akcelerację ray tracingu... wszystko to trafi do najnowszych smartfonów serii Samsung Galaxy S22.

Koniec oczekiwania. Samsung Exynos 2200, nowa jednostka dla flagowych smartfonów została ujawniona. Armv9, Cortex-X2, GOU Xclipse AMD RDNA 2 z obsługą ray-tracingu zwiastuje wysoką wydajność.

Samsung Exynos 2200 został opracowany w 4 nm procesie technologicznym Samsunga. Chip wykorzystuje rdzenie Armv9: pojedynczy Cortex-X2, trzy Cortex-A710 oraz cztery Cortex-A510. Nowa jednostka NPU zapewniająca jeszcze wydajniejsze obliczenia na potrzeby sztucznej inteligencji obsługuje teraz FP16. Modem 5G jest zgodny zarówno pasmem poniżej 6 GHz jak i mmWave. Układ jest w stanie zapewnić obsługę wideo rozdzielczości 8K (MFC, AV1) oraz zgodność z ekranami QHD+ odświeżanie obrazu do 144 Hz (lub 4K@120 Hz). W przypadku aparatu mówimy o możliwości korzystania z jednostek o rozdzielczości do 200 MP.

Na polu pamięci operacyjnej możemy liczyć na wsparcie LPDDR5, natomiast pamięć na dane to UFS 3.1. Co z GPU? Tutaj do dyspozycji użytkownika zostanie oddany Samsung Xclipse 920 AMD RDNA. Grafika oferuje sprzętową akcelerację ray tracingu oraz cieniowanie o zmiennej szybkości, co ma zapewnić „konsolowe wrażenia” na urządzeniach mobilnych. David Wang, wiceprezes AMD związany z GPU Raden zapowiedział, iż jest to dopiero pierwszy z wielu planowanych GPU AMD RDNA w SoC Samsung Exynos.

Źródło: Samsung