Google Tensor G4 będzie jedynie udoskonalonym Tensorem G3. Przyszłoroczne Pixele mogą nie zapewnić oczekiwanego postępu

Odkąd Google zaczęło stosować w swoich smartfonach autorskie procesory Tensor, użytkownicy tych smartfonów musieli niestety pożegnać się z flagową wydajnością. Jak wiadomo, układy Tensor bazują na chipach Exynos od Samsunga, co właściwie z miejsca oznacza szereg kompromisów. Od jakiegoś czasu jednak w sieci pojawiają się przecieki, jakoby gigant zamierzał przenieść się na całkowicie nowy SoC zaprojektowany zupełnie od zera. Rzecz tylko w tym, że jeszcze trochę na niego poczekamy...

Chip zasilający przyszłoroczne smartfony Google Pixel 9 i Pixel 9 Pro raczej nie będzie się zbyt wiele różnił od Tensora G3. Na całkiem nowy, przeprojektowany procesor Tensor poczekamy zapewne do 2025 roku.

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Kamilę Wojciechowską (Android Authority), chip projektowany z myślą o przyszłorocznych smartfonach Pixel 9 i Pixel 9 Pro nosi kodową nazwę "Zuma Pro". Rzecz w tym, że już Tensor G3 mający zasilać tegoroczne Pixele znany jest także jako "Zuma". Sam dopisek "Pro" od razu sugeruje więc, że układ doczeka się jedynie mało znaczących usprawnień i w żadnym wypadku nie będzie mowy o całkowicie przeprojektowanym procesorze. Dopiero Tensor G5 ma przynieść oczekiwane nowości. Jak udało się do tej pory ustalić, układ ten powstaje pod kodową nazwą "Laguna Beach" na bazie platformy znanej jako "Deepspace".

Co więcej, znany informator Revegnus (@Tech_Reve) dodaje, że przyszłoroczny Tensor G4 będzie wykorzystywał nawet ten sam układ GPU co Tensor G3, czyli Immortalis-G715. Wszystko wskazuje nam zatem, że na całkiem nowe procesory Tensor poczekamy zapewne do 2025 roku. Minie więc jeszcze trochę czasu, nim chip Google włączy się do walki o miano najwydajniejszej i najbardziej zaawansowanej jednostki mobilnej, choć tak po prawdzie dla zwykłych użytkowników może to nie mieć wielkiego znaczenia. W końcu nawet dotychczasowe układy Tensor zapewniają szybkie działanie systemu i obsługę wielu nowoczesnych standardów.

Źródło: WCCFTech, Android Authority