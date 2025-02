Jak zainstalować system Android 14 na smartfonie Google Pixel i nie tylko? To bardzo łatwe! Poradnik krok po kroku

Smartfony to czasami trudny temat. Są tacy, którym starszy Android nie przeszkadza, bo w zasadzie jedyne czego oczekują, to w miarę sprawne działanie aplikacji, z których korzystają najczęściej. Znam też takie osoby, które w ogóle nie instalują nowszych wersji Androida, nawet, jeśli ich smartfon je dostaje, a z tym jak wiadomo bywa różnie, bo producenci lubią szybko porzucać starsze modele, żeby ludzie czuli presję do kupna czegoś nowego. Tak ten rynek się kręci niestety. Inni z kolei twierdzą, że muszą mieć najnowszego Androida, bo oczekują nowych, dodanych niedawno funkcji oraz najnowszych optymalizacji i poprawek bezpieczeństwa. Trzeba również wspomnieć o osobach, które po prostu nie mogą się doczekać sprawdzenia wszelkich nowinek w Andku i instalują aktualizacje, zanim jeszcze wyjdzie ostateczna, stabilna wersja systemu. I to właśnie do nich kierowany jest niniejszy poradnik.

Autor: Tomasz Duda

System Android jest tworzony przez Google, a jak wiadomo firma ta projektuje też własne smartfony Google Pixel, które z założenia mają stanowić realną konkurencję wobec modeli Apple iPhone. A z czego słyną iPhony? Przede wszystkim z dobrej optymalizacji i długiego wsparcia pod względem aktualizacji. Przykładem może być choćby iPhone SE (1 gen.), który wyszedł w 2016 roku, a aktualizację dostał jeszcze w 2023 roku. Tak, 7 lat wsparcia! Zaczął z iOS 9, a skończył z iOS 15. W świecie popularnych telefonów z Androidem jest to prawdziwa rzadkość, a jednym z nielicznych wyjątków jest np. Fairphone. Dlatego Google w swoich Pikselach walczy właśnie optymalizacją i wsparciem, które można uznać za dłuższe, niż przeciętnie. Ciekawostką jest jednak to, że Androida 14 w wersji Beta możesz zainstalować nie tylko na smartfonach Pixel, lecz również na urządzeniach kilku innych producentów.

Osoby chcące wypróbować Androida 14 przed jego oficjalnym wypuszczeniem na smartfony, mogą to zrobić już teraz. Wersję Beta można zainstalować na smartfonach różnych producentów, ale procedura najłatwiejsza jest w przypadku modeli Google Pixel. Zobacz jak to zrobić.

Na jakich telefonach można zainstalować Android 14 Beta?

Oficjalną listę można znaleźć na stronie: developer.android.com/about/versions/14/get, a także na stronie partnerów programu Android 14 Beta developer.android.com/about/versions/14/devices. Są tutaj przede wszystkim Google Pixel 4a 5G (o dziwo podstawowego Piksela 4 nie ma), Pixel 5 i 5a, Pixel 6, 6 Pro i 6a, Pixel 7, 7 Pro i 7a , a przyszłe modele Pixel 8 zapewne wyjdą już z Androidem 14 na pokładzie. Oprócz tego obecnie na aktualizację łapią się również: Xiaomi 12T, Xiaomi 13 i 13 Pro, Nothing Phone 1, OnePlus 11, Oppo Find N2 Flip, realme GT 2 Pro, vivo X90, iQOO 11, Tecno Camon 20, tablet Lenovo Tab Extreme TB570FU, a w momencie publikacji tego artykułu być może doszły kolejne modele. Przy czym warto zaznaczyć, że niektóre aktualizacje mogą być ograniczone do konkretnych krajów. Oczywiście nie oznacza to, że tylko te smartfony dostaną finalnego Androida 14. Należy oczekiwać, że większość znanych producentów wypuści najnowszy sprzęt z Andkiem 14 od momentu premiery, a do tego dojdzie kolejna grupa starszych modeli, choćby od Samsunga, ale nie tylko. Ja prywatnie korzystam z Google Pixel 6a, więc to właśnie na nim będę wykonywał aktualizację z systemu Android 13, do Android 14 Beta. Kiedy wydany zostanie Android 14 w formie stabilnej? Wszystko wskazuje na to, że pojawi się on w sierpniu 2023 roku. Jeśli dasz radę, to poczekaj około miesiąc.

Nie instaluj Android Beta, jeśli nie masz pewności, że to dobra decyzja

Większość Czytelników PurePC zapewne jest tego świadoma, jednak na ten artykuł mogą trafić też osoby mniej obeznane w temacie, dlatego chcę wyraźnie podkreślić jedną kwestię. Wersja Beta systemu Android (i w zasadzie każdego innego też), nie jest dziełem ukończonym. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że jest to wersja testowa i zapoznawcza, która może nie oferować jakości działania zbliżonej do wersji ostatecznej. Przede wszystkim chodzi o to, że mogą występować w niej przeróżne błędy, wpływające potencjalnie na stabilność działania lub bezpieczeństwo. Czasami mogą pojawić się problemy z wydajnością, przegrzewaniem lub nadmiernym zużyciem energii. Dlatego przestrzegam przed używaniem Bety na głównym smartfonie, w którym zainstalowane są aplikacje bankowe, finansowe, programy do weryfikacji dwuetapowej, ważne usługi wykorzystujące prywatne dane itp. Google informuje też, że: “Po zainstalowaniu wersji beta nie można przywrócić stabilnej wersji publicznej Androida bez wcześniejszego wyczyszczenia wszystkich danych zapisanych lokalnie na urządzeniu”. Jeśli w ogóle chcesz to robić, to wykonaj aktualizację na telefonie pełniącym rolę dodatkowego i bierz pod uwagę potencjalne ryzyko i konsekwencje. Poniżej umieszczam cztery zrzuty ekranowe z systemu Android 13 na Google Pixel 6a, po aktualizacji wykonam analogiczne zrzuty, aby przekonać się, czy już na pierwszy rzut oka widać jakieś zmiany w interfejsie.

Jak zainstalować Android 14 Beta na telefonie Google Pixel?

Google ułatwiło procedurę do maksimum, bo tak naprawdę jedyne co trzeba zrobić, to wejść na stronę Android Beta google.com/android/beta i tutaj zalogować się na swój profil Google. Ważne aby był to ten sam login, jaki jest używany na smartfonie z Androidem. Rzecz jasna jeśli ktoś na danej przeglądarce internetowej jest już zalogowany np. na Gmail, to nie musi logować się ponownie. Strona przetłumaczona jest na język polski. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i ostrzeżeniami na górze, a jeśli już chcesz świadomie podjąć się aktualizacji, to nieco niżej przejdź do sekcji Urządzenia z Androidem i przy wybranym smartfonie Pixel kliknij przycisk Zarejestruj się. Następnie jeśli się zgadzasz na warunki korzystania z usługi, to zaakceptuj je - zaznacz opcję Akceptuję warunki programu wersji Beta, po czym kliknij przycisk Potwierdź i zarejestruj się.

Powinno pojawić się okienko z informacją: Urządzenie zostało zarejestrowane. Na razie to wszystko jeśli chodzi o proces wstępnego zgłaszania chęci do korzystania z Bety Androida 14. Aktualizacja w smartfonie nie pojawi się od razu, trzeba będzie na nią poczekać od kilku do kilkudziesięciu godzin. Na moim Google Pixel 6a aktualizacja pojawiła się niemal równo po 36 godzinach. Na razie z urządzenia możesz korzystać normalnie, bo jeszcze żadne zmiany nie zostały w nim wprowadzone. Kolejny krok możesz wykonać dopiero wtedy, gdy system wyświetli powiadomienie o znalezieniu aktualizacji. Jeśli się niecierpliwisz, to możesz co jakiś czas sprawdzać ręcznie, czy jest ona dostępna, wchodząc w: Ustawienia - System - Aktualizacja systemu i tutaj dotykając przycisku Sprawdź dostępność aktualizacji. Dobrym pomysłem jest naładowanie akumulatora w telefonie do pełna przed rozpoczęciem procesu instalacji najnowszego systemu Android 14.

Google deklaruje, że aktualizacja powinna pojawić się do 24 godzin od chwili zarejestrowania urządzenia w programie Beta. Tak jak napisałem wcześniej, u mnie trwało to około 36 godzin, ale ostatecznie się udało. Pojawiła się wersja Android 14 Beta 4 UPB4.230623.005 (czyli już ta lipcowa). Jeśli ktoś jest zainteresowany listą poprawionych błędów w stosunku do poprzedniej Bety, to można ją znaleźć na tej stronie: developer.android.com/about/versions/14/release-notes. Tak naprawdę nie musiałem nawet dotykać przycisku wyszukiwania aktualizacji, gdyż po podłączeniu urządzenia do ładowarki rano proces pobierania rozpoczął się automatycznie. Na końcu musiałem tylko ręcznie uruchomić telefon ponownie lub opcjonalnie zaplanować jego restart w porze nocnej, po godzinie 02:00. Całe pobieranie oraz instalacja trwały kilkanaście, może 20 minut. Przypomnę, że na lipiec 2023 zaplanowana jest też Beta 5, a później można będzie już czekać na finalną, stabilną wersję.

Wybrane nowe funkcje w Androidzie 14

Po aktualizacji smartfon wystartował bez żadnych problemów. Używając go nie zauważyłem też żadnych problemów ze stabilnością, przegrzewaniem, czy “wysypującymi się” aplikacjami. W zasadzie na pierwszy rzut oka nie zauważyłem absolutnie żadnych różnic w stosunku do stabilnego Androida 13, przynajmniej w interfejsie. Rzecz jasna kwestia realnego zużycia energii wymaga znacznie dłuższych testów i obserwacji, ale pierwsze wrażenia są pozytywne. Wszystko przetłumaczone jest na język polski. Niemniej jednak różnice oczywiście są, bo Android 14 wprowadza wiele dodatkowych funkcji. Choćby powiadomienia świetlne, czyli błyskanie wyświetlacza z przodu urządzenia w kolorze żółtym lub diody aparatu z tyłu. Powraca możliwość wyświetlania łącznego czasu włączonego wyświetlacza od ostatniego, pełnego ładowania. Są też zmiany odnoszące się do obsługi różnych języków, dodatkowe ustawienia regionalne (np. wymuszenie stopni Celsjusza w kraju, w którym obowiązuje skala Fahrenheita.

Kontrowersyjną kwestią może być to, że Android 14 będzie blokował stare aplikacje, napisane dla Androida 5.1 lub jeszcze starszych wersji. Trzeba jednak przyznać, że większość użytkowników tego nie odczuje, bo popularne aplikacje są zazwyczaj na bieżąco aktualizowane. Może jednak być tak, że jeśli w pamięci masz już zainstalowane te stare apki, to po aktualizacji będą one działały. Po prostu ich ponowne zainstalowanie może stanowić problem. Przydatną nowością jest nadawanie uprawnień dostępu do zdjęć. Oprócz klasycznego zezwolenia na dostęp do wszystkich lub żadnych, teraz można nadać uprawnienie do konkretnych, wybranych zdjęć i grafik. To oczywiście sprzyja poprawie bezpieczeństwa prywatnych plików.

Bezpieczeństwo poprawia też opcja ukrywania animacji cyfr podczas wpisywania PINu. Dzięki temu osoba zaglądająca przez ramię będzie miała większy kłopot z zapamiętaniem kodu. Można też usunąć konieczność potwierdzania PINu poprzez dotknięcie przycisku OK / Enter, choć ten zabieg akurat niekiedy może obniżyć bezpieczeństwo, bo jeśli ktoś sądzi, że masz 6-cyfrowy PIN, to zamiast wypróbowywać wszystkie kombinacje sześciu cyfr (wciskając OK po każdej), to może nagle przypadkiem odblokować automatycznie po wprowadzeniu tylko 4 cyfr. Świetne jest też to, że jeśli po nadaniu uprawnień aplikacji, zostanie ona później zaktualizowana i zmienią się np warunki korzystania z niej, to Android 14 może wyświetlić okienko z informacją o tym. Może to zapobiec ukrytemu nadawaniu uprawnień, w aplikacjach, które dość mocno zmieniły się (potencjalnie na niekorzyść) w najnowszej wersji. Ja na razie za krótko korzystałem z Androida 14, żeby to zaobserwować. Poprawione ma być też super łatwe i jednocześnie bardzo bezpieczne logowanie do Google bez hasła, przy użyciu wyłącznie biometrii (Passkey).

Interesująca jest też zintegrowana funkcja Health Connect, która gromadzi w jednym miejscu informacje odnośnie Twojego zdrowia i aktywności fizycznej oraz pozwala udostępniać je aplikacjom fitness firm trzecich. Nie jest już wymagana w tym celu oddzielna aplikacja. W systemie jest też możliwość znacznego powiększenia czcionek dla osób ze słabym wzrokiem, a także funkcje usprawniające oszczędzanie energii, zmiany odnośnie uprawnień odnoszących się do ustawiania alarmów dla aplikacji niebędących zegarami lub kalendarzami. Nie zabrakło nowych tapet filmowych, czyli specjalnie animowanych zdjęć z ciekawymi efektami oraz tapet z emotikonami. Słowem: jeśli ktoś może zainstalować Androida 14 na swoim smartfonie, to chyba warto to zrobić. Rzecz jasna większość powinna poczekać na finalną wersję stabilną, ale Ci, którzy nie mogą się już doczekać, mają okazję wypróbować Android 14 Beta wcześniej.