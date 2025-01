Procesor Google Tensor G2 obecny w smartfonie Google Pixel 7a okazuje się różnić od tego, który znajduje się droższych modelach

Premiera 7. serii smartfonów od Google z linii Pixel miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Minęło więc już trochę czasu, jednak dopiero teraz na światło dzienne wychodzą dość ciekawe informacje odnośnie zastosowanego procesora, jakim jest Google Tensor G2. Zarówno budżetowy Google Pixel 7a, jak i standardowy siódmy model oraz wersja Pro posiadają ten sam procesor. Okazuje się, że najtańszy model smartfona posiada w pewnym stopniu dość zmieniony układ.

Na całą sprawę światło rzuciła "leaksterka" z Polski Kamila Wojciechowska. Odkryła ona, że Google w budżetowym modelu swojego smartfona Google Pixel 7a zastosowało inną technologię wykonania procesora - iPoP (Interposer Package on Package), zamiast standardowej FOPLP-PoP (Fan Out Panel Level Packaging). Co ciekawe, za tą drugą odpowiada Samsung i to właśnie z usług tej firmy skorzystało Google przy całym procesie związanym z chipsetem. Prawdopodobnie takie działania ze strony Alphabet były podyktowane lekkim cięciem kosztów, ponieważ wersja procesora z "7a" charakteryzuje się większym wydzielaniem ciepła, ze względu na swoją strukturę. Nietrudno się domyślić, jaki ma to wpływ na ogólną wydajność.

So what's this IPOP stuff about? It seems like Google made a version of Tensor G2 in a worse package, most likely to reduce cost.



The implications of this? According to Samsung [3], IPOP is thicker, larger and hotter than FOPLP. pic.twitter.com/tBar4uLhde