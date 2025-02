Google Store oficjalnie w Polsce! Smartfony z serii Google Pixel 8 oraz inne urządzenia już dostępne do kupienia

Od naprawdę wielu lat firma Google omijała Polskę szerokim łukiem, jeśli mowa o smartfonach z serii Google Pixel. Do tej pory trzeba było sprowadzać urządzenia spoza naszego kraju poprzez platformę Amazon lub posiłkować się innymi metodami. Nadszedł jednak wielki dzień, wszak Google oficjalnie otwiera swój cyfrowy sklep Google Store dla Polski. Pierwsze smartfony już czekają, aby je kupić, a przy ich nabyciu otrzymamy specjalny kupon na kolejne zakupy.

Google Store oficjalnie zawitał do Polski, a wraz z nim cała seria smartfonów Google Pixel 8. Przy zakupie możemy liczyć na specjalny kupon, który obniży ceny następnych wydatków w sklepie.

Na ten dzień czekało zapewne wiele osób. Google traktowało Polskę po macoszemu przez wiele długich lat i to mimo faktu, że omawiane smartfony cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że wiele osób decydowało się na zakup poprzez inne kanały sprzedażowe. Firma wprowadziła wspomniany sklep Google Store Polska przy okazji dzisiejszej premiery smartfona Google Pixel 8a. Ta "budżetowa" propozycja jest już dostępna zarówno w tym, jak i kilku innych polskich sklepach internetowych w kwocie 2449 zł. Jeśli zdecydujemy się na zakup do 3 czerwca 2024 roku, to otrzymamy bon na następne zakupy o wartości 650 zł.

Wraz ze smartfonem Google Pixel 8a zadebiutowały u nas pozostałe modele z tej serii, a więc wariant podstawowy (3599 zł) oraz wersja Pro (4999 zł). Tutaj także możemy skorzystać z oferty specjalnej, w której wartość bonu będzie wynosić analogicznie 700 i 1000 zł (także do 3 czerwca 2024 roku włącznie). W sklepie możemy nabyć również bezprzewodowe słuchawki Pixel Buds A-Series (499 zł), a także inne akcesoria (np. etui do smartfonów, czy też ładowarkę). Tak więc od tego momentu możemy się spodziewać, że każdy kolejny produkt od Google pojawi się w omawianym sklepie, a Polska nie będzie dłużej pomijanym krajem.

Źródło: Google