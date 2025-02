Google Pixel 8a - nadchodzący smartfon z flagowej serii na pierwszych renderach. Znamy też częściową specyfikację

Od debiutu flagowej serii smartfonów od Google, czyli modeli Pixel 8 oraz 8 Pro, minęło raptem kilka dni (premiera odbyła się 4 października 2023 roku). Natomiast w obecnych czasach sporo osób kieruje swoją uwagę do tańszych przedstawicieli tej linii, które oznaczone są literą "a". Do wkroczenia na rynek modelu Google Pixel 8a pozostało jeszcze sporo czasu, jednak już teraz otrzymaliśmy dostęp do renderów sprzętu wraz z częściową specyfikacją. W aspekcie designu ujrzymy sporo zmian względem poprzednika - nie każdemu przypadną one do gustu.

W bezpośrednim porównaniu smartfona Google Pixel 8a z poprzednią generacją od razu można zauważyć, że producent zdecydował się tym razem na bardziej "zaobloną bryłę". Zamiast nieco kanciastych kształtów znanych z modelu "7a", teraz otrzymamy smartfon, który swoim designem przypomina czasy iPhone'a 8 od Apple. Cały zabieg może sprawić, że urządzenie będzie lepiej leżeć w dłoni, aczkolwiek traci przez to również trochę swojego dotychczasowego stylu. Zmian nie zauważymy z kolei w aspekcie wyspy aparatów, czy też ramek okalających ekran (6,1 cala) - nadal nie należą do najcieńszych, ale taki już ich urok. Cała konstrukcja ma wymiary 152,1 x 72,6 x 8,9 mm, a więc jest trochę mniejsza niż w przypadku Google Pixel 7a (152,4 x 72,9 x 9,0 mm.)

Co zaś się tyczy samej specyfikacji Google Pixel 8a (nazwa kodowa Akita) - wiemy o niej niewiele. Natomiast jego wyniki z benchmarku Geekbench 5 zdradzają kilka szczegółów. Smartfon otrzyma ten sam procesor, co jego wydajniejsi bracia (Google Tensor G3), aczkolwiek zostanie on nieco osłabiony, a mówiąc dokładniej, zmniejszono taktowanie każdego z rdzeni. Układem graficznym będzie więc ponownie Mali-G715 GPU. Na pokładzie znajdzie się 8 GB pamięci RAM, a całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Na ceny, czy też dokładną datę premiery (ma się ona odbyć na początku przyszłego roku) przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Źródło: SmartPrix