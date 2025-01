Google Pixel 8a na pierwszych zdjęciach. Poznaliśmy wygląd wyczekiwanego smartfona na kilka miesięcy przed premierą

Już 4 października Google oficjalnie zaprezentuje smartfony Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Choć z pewnością okażą się bardzo atrakcyjne dla wielu konsumentów, to jednak dużym problemem może okazać się ich dosyć wysoka cena - w końcu liczni informatorzy wspominali, że nowe modele będą zauważalnie droższe od poprzedników. Wydaje się jednak, że wystarczająco cierpliwi i oszczędni fani Google mogą w takim wypadku sięgnąć po tańszego Pixela 8a, który nieoczekiwanie zapozował już na pierwszych zdjęciach.

Google Pixel 8a powinien być względnie kompaktowym smartfonem. Całość prezentuje się bardzo podobnie do czekającego na debiut Pixela 8.

Od kilku lat gigant wydaje średniobudżetowego Pixela z literką "a" dopiero kilka miesięcy po głównych modelach, dlatego niektórych może dziwić fakt, że już teraz możemy podziwiać tańszego smartfona Google. Z drugiej strony jednak urządzenia tego producenta z jakiegoś powodu zazwyczaj są nam dobrze znane już na długo przed premierą, więc cóż - w sumie można było przewidzieć taki przebieg wydarzeń. Sam smartfon nosi natomiast nazwę kodową Akita i bazuje na procesorze Tensor G3 (ten sam SoC ma zasilać flagowe "ósemki"). Warto zwrócić uwagę na to, że nie mamy do czynienia z renderami, lecz zwykłymi zdjęciami działającego urządzenia, co potwierdza np. podświetlony ekran.

Google Pixel 8a pic.twitter.com/nQMrucz5qv — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 21, 2023

Powyższe zdjęcia sugerują, że Google Pixel 8a będzie względnie kompaktowym smartfonem. Całość prezentuje się bardzo podobnie do czekającego na debiut Pixela 8 - nie da się nie zwrócić uwagi na mocno zaokrąglone ramki urządzenia oraz charakterystyczny układ aparatów na pleckach. Na ten moment nie wiemy jednak do końca, jakie komponenty znajdą się pod obudową (poza SoC). Biorąc jednak pod uwagę, że smartfon zadebiutuje dopiero w przyszłym roku, dokładna specyfikacja może pojawić się w sieci dopiero za jakiś czas.

Źródło: @yabhishekhd, TechRadar