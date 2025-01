Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro mają otrzymać rekordowo długi czas wsparcia aktualizacjami. Wiemy wszystko o smartfonach

Powszechnie wiadomo, że to Apple zapewnia najlepsze wsparcie dla swoich smartfonów. Jak się okazuje, nawet 5- i 6-letnie iPhone'y nadal mogą liczyć na aktualizacje oprogramowania, jednak w ostatnich latach wielu innych producentów znacząco poprawiło się w tej kwestii. Przykładowo, kupując model Samsunga ze średniej lub wyższej półki można liczyć na 4 duże aktualizacje oraz 5 lat otrzymywania poprawek bezpieczeństwa. Wygląda jednak na to, że niebawem będzie już tylko jeden bezsprzeczny lider w tej dziedzinie.

Jak wiemy, Google zostało tutaj nieco w tyle, bowiem dotychczasowe Pixele mogą liczyć na zaledwie 3 duże aktualizacje Androida. To się jednak zmieni wraz z premierą nadchodzących Pixeli 8. Serwis 91mobiles oraz Kamila Wojciechowska zgodnie podają, że nowe smartfony giganta będą otrzymywać łatki zabezpieczeń aż przez 7 lat! Tak długiego wsparcia nie oferuje aktualnie żaden producent, nawet Apple. Co prawda nie wiadomo, ile dużych aktualizacji Androida zostanie wydanych w tym czasie, aczkolwiek można podejrzewać, że chodzi o 5 kolejnych wersji. Chyba zgodzicie się, że to i tak bardzo dużo.

Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro nagle zapowiadają się jeszcze lepiej, zwłaszcza dla kogoś, kto szuka smartfona na lata. Powyżej znajduje się ich przybliżona specyfikacja. Na pewno dobrą wiadomością są ceny, które udało nam się poznać jeszcze przed premierą. Pixel 8 Pro powinien zostać wyceniony na 899 dolarów, a zatem po przeliczeniu będzie kosztował ok. 4150 zł. Tańszy, mniejszy Pixel 8 ma być z kolei nieco droższy od poprzednika. Cena tego modelu ma wynosić 699 dolarów, czyli ok. 3200 zł. Premiera smartfonów odbędzie się już 4 października.

