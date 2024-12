Google Pixel 9 - poznaliśmy wydajność układu Tensor G4 dla nadchodzących smartfonów. Krótko mówiąc, szału nie ma...

Ostatnie Google Pixele imponują świetnymi zdjęciami czy dopracowanym oprogramowaniem z wieloma funkcjami, ale mimo wysokiej ceny zdecydowanie nie są to smartfony oferujące powalającą moc obliczeniową. Zastosowane w nich procesory Tensor G3 mocno odstają od czołowych modeli na rynku, czego dowodem jest chociażby nasz ostatni test Pixela 8a. Niestety, rewolucji w sprawie wydajności nie przyniesie także Tensor G4.

Smartfony Google Pixel 9 raczej nie zdeklasują konkurencji pod względem oferowanej mocy obliczeniowej. Tensor G4 jest na ten moment nieco wydajniejszy od poprzednika, ale o rewolucji zdecydowanie nie ma mowy.

Do sieci wyciekły właśnie pierwsze konkretne wyniki wydajności chipu Tensor G4, który ma wylądować we wszystkich smartfonach Google z serii Pixel 9. Układ ten jest 8-rdzeniowy, a zatem mamy do czynienia z małym regresem, bowiem Tensor G3 jest jednostką 9-rdzeniową. W zamian jednak producent podwyższył taktowania wszystkich rdzeni. Jak widać na poniżej zamieszczonym zdjęciu, nadchodzące smartfony (Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro i Pixel 9) zostały już poddane pierwszym testom w programie AnTuTu (v10). Wyniki oscylują w okolicach 1 100 000 pkt. Dla porównania warto dodać, że modele z rodziny Pixel 8 osiągają w tych testach rezultaty w okolicach 900 000 pkt.

Google Pixel 9 (Tokay) Google Pixel 9 Pro (Caiman) Google Pixel 9 Pro XL (Komodo) Procesor Google Tensor G4 (4 nm)

1 x 3,1 GHz Cortex-X4 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 4 x 1,95 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Mali-G715 Pamięć RAM 12 GB 16 GB Pamięć wbudowana 128 GB Wyświetlacz 6,24" 2424 x 1080 px, AMOLED, 120 Hz

(425 DPI) 6,34" 2856 x 1280 px, AMOLED, 120 Hz

(493 DPI) 6,73" 2992 x 1344 px, AMOLED, 120 Hz

(487 DPI) Łączność Wi-Fi, Bluetooth, 5G, NFC Złącza, porty i sloty USB 3.2 typu C Aparat przedni Brak informacji Aparaty tylne Główny + ultraszerokokątny 50 MP + ultraszerokokątny + peryskopowy (5-krotny zoom optyczny) Wymiary 152,8 x 71,9 x 8,5 mm Brak informacji Akumulator Brak informacji System Android 15

Jak zatem widać, wzrost wydajności wcale nie będzie drastyczny i raczej trudno przewidywać, by nowe Pixele zaoferowały tak wysoką moc obliczeniową, jak chociażby wydane już tegoroczne flagowce od innych producentów. Mamy jednak nadzieję, że producent popracował nad kulturą pracy chipów i urządzenia nie będą grzały się tak mocno jak "ósemki". Możliwe również, że wyniki z biegiem czasu ulegną poprawie pod wpływem np. bardziej dopracowanego oprogramowania. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że małej rewolucji w dziedzinie wydajności można oczekiwać po Google Pixelach 10. Modele te mają zostać oparte na zupełnie nowym Tensorze G5 wykonanym w litografii od TSMC (dotychczasowe powstają w fabrykach Samsunga).

Źródło: Android Authority, Rozetked