Android 15 ma pozwolić na śledzenie wyłączonego smartfona. Funkcja może zadebiutować w Google Pixel 9

Smartfony Apple iPhone wyróżniają się nie tylko wysoką ceną i systemem iOS, ale także kilkoma wyjątkowymi i zarazem przydatnymi funkcjami. Jedną z nich jest możliwość wskazania lokalizacji nawet wyłączonego urządzenia. Wiele wskazuje jednak na to, że już niebawem podobna technologia zawita na pokład Androida 15. Z najnowszego raportu Android Police wynika, że system ten ma otrzymać specjalny interfejs API.

Omawiane rozwiązanie w pierwszej kolejności ma zawitać do nadchodzących Pixeli 9, gdzie będzie nosić nazwę Pixel Power-off Finder.

Rozwiązanie, o którym mowa ma nosić nazwę Powered Off Finder. Umożliwi ono urządzeniom dalsze wysyłanie sygnałów nawigacyjnych Bluetooth nawet po wyłączeniu, co z kolei pozwoli na łatwe lokalizowanie urządzeń - także tych rozładowanych. Rzecz jasna nie oznacza to, że smartfon będzie w stanie wysyłać wspomniany sygnał dosłownie z niczego. Można zatem oczekiwać, że nawet gdy użytkownik otrzyma wiadomość o rozładowaniu smartfona, ogniwo nadal może dysponować dostateczną ilością energii do działania tej funkcji.

Zazwyczaj wszelkie androidowe nowości w pierwszej kolejności trafiają na pokład smartfonów Google Pixel i raczej nie inaczej będzie tym razem. Omawiany interfejs w pierwszej kolejności ma zawitać do nadchodzących Pixeli 9, gdzie będzie nosić nazwę Pixel Power-off Finder. Nie wiemy, czy dotychczas wydane modele będą w stanie zrobić użytek z tej technologii. Choć w sieci nie brakuje głosów, że funkcja ma opcjonalnie korzystać z komunikacji UWB, to jednak na ten musimy czekać na więcej informacji. Warto przypomnieć, że Google już w 2023 roku podczas konferencji I/O zapowiedziało funkcję Find My Device, ale nadal nie doczekaliśmy się jej debiutu. Wydaje się, że dopiero niebawem całość doczeka się ostatecznego kształtu.

