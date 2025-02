Google Pixel 9 Pro na pierwszych renderach. Kolejna linia smartfonów upodabnia się do iPhone'ów

Smartfony Google bardzo często trafiają do sieci w całej okazałości na długo przed swoją premiera. Dokładne rendery danego modelu często znane są już nawet kilka miesięcy przed debiutem. Takie wycieki mogą być problemem dla samego producenta, ale widać, że Google niespecjalnie zamierza z nimi walczyć. Serwis MySmartPrice we współpracy z OnLeaks udostępnił właśnie grafiki przedstawiające Pixela 9 Pro. I to pomimo faktu, że premiera tego modelu odbędzie zapewne w ostatnim kwartale tego roku.

Nadchodzący Google Pixel 9 Pro może się podobać, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że przez nowy kształt ramek model będzie nieco mniej poręczny od mocno zaoblonych poprzedników.

O specyfikacji tego smartfona nie można dziś powiedzieć właściwie nic poza tym, że na pokładzie znajdzie się procesor Tensor G4. Warto jednak od razu dodać, że rendery zdradzają nieco mniejszy ekran niż u poprzednika. Widoczne w tym newsie urządzenie podobno ma 6,5-calowy wyświetlacz, a wymiary całości to 162,7 x 76,6 x 8,5 mm (12 mm grubości po uwzględnieniu wysepki na aparaty). Mniejsze gabaryty topowego Pixela z pewnością okażą się dobrą wiadomością dla tych, którzy właśnie z powodu masywności dotychczasowych modeli Pro rezygnowali z zakupu smartfona od Google.

Wygląda na to, że design nadchodzących Pixeli ulegnie dosyć wyraźnym zmianom. Widoczny Pixel 9 Pro cechuje się dosyć kanciastymi ramkami, które wyglądają jak żywcem zdjęte z iPhone'ów 15 (Pro). Zmieniła się także wysepka na aparaty, która jednak i tak przypomina układ obiektywów z dotychczasowych Pixeli (wygląda na to, że zachowany zostanie czujnik temperatury pod lampą LED). Smartfon rzecz jasna może się podobać, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że przez nowy kształt ramek model będzie nieco mniej poręczny od mocno zaoblonych poprzedników. Poza tym to już kolejne urządzenie czerpiące z ostatniej mody wprowadzonej przez Apple... Ciekawi jesteśmy dokładnej specyfikacji tego smartfona.

