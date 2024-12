Google Pixel 8 Pro - użytkownicy skarżą się na nierówności na ekranie. Producent krótko skomentował całą sprawę

Przyzwyczailiśmy się, że użytkownicy telefonów Google Pixel często narzekają na różne błędy i niedoróbki. Wygląda na to, że również najnowsze "ósemki" nie są do końca bezproblemowe. Od jakiegoś czasu niektórzy donoszą o nietypowych nierównościach na wyświetlaczu - całość prezentuje się tak, jak gdyby panel był dociskany od wewnątrz jakimiś ostrymi elementami. Owe "guzki" na całe szczęście nie rzucają się w oczy, ale co to za pociecha?

Mówiąc krótko, jeśli dostrzeżecie nierówności na ekranie swojego Pixela, po prostu się do nich przyzwyczajcie. Google twierdzi, że to nic poważnego.

Omawiany problem dotyczy ponoć tylko niektórych egzemplarzy Google Pixela 8 Pro, a więc czołowego flagowca od wyszukiwarkowego giganta. Wynika to m.in. ze stosunkowo delikatnej powłoki ekranu i na szczęście nie objawia się przebarwieniami czy niepoprawnym działaniem wyświetlacza. Mimo wszystko tego typu wady fabryczne nie powinny mieć miejsca w telefonach z najwyższej półki, i to nawet wtedy gdy są dostrzegalne dopiero pod odpowiednim kątem przy specyficznym oświetleniu. Prawdopodobnie omawianą wadę ma całkiem spora partia tych smartfonów - niektórzy twierdzą, że z tego powodu wymieniali swojego Pixela na innego, a i tak kolejny model posiadał te same nierówności.

Do całej sprawy postanowił odnieść się sam producent, który wydał następujące oświadczenie dla serwisu 9to5Google: "Telefony Pixel 8 mają nowy wyświetlacz. Gdy ekran jest wyłączony, nieużywany i w określonych warunkach oświetleniowych, niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć odciski elementów urządzenia przypominające niewielkie nierówności. Nie ma to żadnego wpływu funkcjonalnego na wydajność i trwałość Pixela 8". Warto jeszcze przytoczyć odpowiedź działu obsługi klienta, którą otrzymał jeden z nabywców domagających się działania ze strony producenta: "Z całą pewnością rozumiemy Twój punkt widzenia. Nie mamy jednak możliwości udzielenia dodatkowej gwarancji na Twoje urządzenie Pixel. Gdybyśmy mieli taką możliwość, w pierwszej kolejności byśmy Ci pomogli. Dziękujemy za Twoje zrozumienie w tej kwestii". Mówiąc krótko, jeśli dostrzeżecie nierówności na ekranie swojego Pixela, po prostu się do nich przyzwyczajcie...

Źródło: 9to5Google, Support Google