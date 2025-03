Reddit sprzedał posty swoich użytkowników firmie Google. Teraz AI może się na nich szkolić bez przeszkód

Serwisu Reddit zapewne nikomu nie trzeba przedstawiać. Ta spora platforma skupia wokół siebie użytkowników z całego świata, którzy mogą prowadzić dyskusję niemal na dowolne tematy. W związku z tym, że serwis działa od 2005 roku, stał się wielką bazą informacji, które niejedna firma chciałaby obecnie wykorzystać do szkolenia swoich modeli językowych. Na najlepszej drodze do tego stoi Google, które właśnie rozszerzyło swoją umowę z Redditem.

Google rozszerza swoje partnerstwo z serwisem Reddit, dzięki czemu może szkolić swoje modele językowe na postach użytkowników. Przypuszcza się, że kwota umowy wynosi aż 60 mln dolarów.

Już 16 lutego 2024 roku agencja prasowa Bloomberg podała do wiadomości, że Reddit zawarł umowę z firmą, która zajmuje się AI, aby miała dostęp do treści na platformie, a więc przede wszystkim do postów użytkowników. Kwota transakcji opiewała na 60 mln dolarów, natomiast nie podano nazwy przedsiębiorstwa. Jednak już wczoraj (tj. 22 lutego 2024 roku) zarówno Google, jak i Reddit udostępnili specjalne komunikaty: obie firmy rozszerzają swoje partnerstwo. Stało się więc jasne, o kogo dokładnie chodzi. Reddit otrzyma dostęp do platformy Vertex AI, a dodatkowo wyniki wyszukiwarki Google częściej będą wskazywać ten portal, gdyż Google ma teraz dostęp do interfejsu Data API. Co więcej, otwarcie powiedziano, że Google będzie mógł skorzystać z danych użytkowników, aby szkolić swoje modele językowe ("enables Google to use the Reddit Data API to (...) providing more efficient ways to train models").

CEO Reddita, a więc Steve Huffman, jakiś czas temu w wywiadzie dla The Verge stwierdził, że "(...) licencjonowanie danych to dla [portalu] nowy potencjalny biznes" - jasne więc jest, że także w tej umowie głównie chodzi o pieniądze, co nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem. Rzecz jasna w oficjalnym komunikacie dowiemy się, że rozszerzenie partnerstwa będzie sprzyjać wszystkim, ponieważ dużo łatwiej będziemy w stanie znaleźć konkretne treści w serwisie Reddit, który ma teraz dostęp do lepszych funkcji. Niestety obie firmy odmówiły zagranicznym portalom komentarza w tej sprawie, który mógłby rzucić nieco więcej światła. Warto zaznaczyć, że kwota 60 mln dolarów to wartość, jaką Google musi płacić co roku, aby mieć omawiany dostęp.

