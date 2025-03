Google oskarżone o rasizm. Chatbot Gemini miał unikać stereotypów, więc... zaczął dyskryminować białych ludzi

Nie tak dawno Google oficjalnie pożegnało chatbota Barda i zastąpiło go bardziej zaawansowaną wersją, którą nazwano Gemini. Nowa usługa była w stanie także generować obrazy, z czego większość użytkowników chętnie korzystała. Szybko okazało się jednak, że tworzone w ten sposób grafiki są... niezbyt poprawne pod kątem historycznym, a dodatkowo z jakiegoś powodu model unika generowania ludzi należących do białej rasy. Padły więc oskarżenia o rasizm.

Google ma więc kolejną „wpadkę” za sobą. Najpierw dotyczyła ona chatbota Google Bard, który podał fałszywe informacje podczas oficjalnego debiutu, a teraz jego duchowy następca musi mierzyć się z falą krytyki. Dzięki usłudze Gemini wielu użytkowników miało możliwość tworzenia obrazów z opisów tekstowych, jak to obecnie umożliwia także ChatGPT w płatnej wersji. Dość szybko zaczęto dostrzegać, że w przypadku generowania ludzi dominują czarnoskóre osoby, a „biali” są pomijani (często nawet nie było możliwe wygenerowanie „białych” osób, natomiast z innymi rasami problem nie występował). Uwidaczniało się to również w momencie, kiedy poleceniem było wygenerowanie historycznych postaci na wybranych stanowiskach np. dawnego króla Anglii. Także wtedy usługa przekłamywała rzeczywistość. Wszystko zdawało się obalać stereotypy, jednak w bardzo dziwny sposób, jak choćby przedstawianie niemieckich żołnierzy w trakcie II wojny światowej jako osoby praktycznie z każdej narodowości (np. Azjaci).

Poleceniem dla generatora było zobrazowanie króla Anglii - oczywiście nie było mowy o kolorze skóry, czy też konkretnych cechach.

Przykłady daleko idącej „poprawności politycznej” zaczęły zalewać internet, więc Google musiało się w końcu jakoś do tego ustosunkować. Najpierw firma przeprosiła za niepoprawne i niedokładne generowanie obrazów, a niecałe 24 godziny później funkcjonalność została wyłączona. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad tym, aby rozwiązać tę niedogodność. Patrząc obiektywnie na całą sytuację, można dostrzec, że mogła to być próba walki ze wspomnianymi stereotypami, a także z dyskryminacją na tle rasowym. Generatory obrazów były szkolone na ogromnych zbiorach danych, więc są na te aspekty jak najbardziej podatne. Ostatecznie jednak działania Google przesunęły zbyt drastycznie granicę w jedną stronę i zamiast polepszyć sytuację na tym polu, znowu doszło do wirtualnych zamieszek.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ — Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024

Unfortunately this isn't JUST a "historical context" depictions issue.



One of these things are not like the others I'll let you guess which one https://t.co/3WXf52ItjW pic.twitter.com/IVBBLUxQ1T — Alex Volkov (Thursd/AI) (@altryne) February 21, 2024

"Can you generate images of the Founding Fathers?" It's a difficult question for Gemini, Google's DEI-powered AI tool.



Ironically, asking for more historically accurate images made the results even more historically inaccurate. pic.twitter.com/LtbuIWsHSU — Mike Wacker (@m_wacker) February 21, 2024

Źródło: Google, X @altryne, m_wacker, IMAO_