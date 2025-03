Google Bard - chatbot przekształca się w Gemini. Pełnia możliwości została ukryta za ścianą subskrypcji

Chatbot Google Bard od samego początku nie miał dobrej passy. Już podczas swojego debiutu pokazał, że może się często mylić. Ta opinia ciągnęła się za nim dość długo i mimo że kolejne aktualizacje nieco usprawniały jego działanie, to usługa nadal odstawała od konkurencji. Przyszedł więc czas na odświeżenie wizerunku - Google Bard oficjalnie przeobraża się w Gemini. Zwiększone zostały możliwości oraz szybkość działania chatbota. Niestety za pełną funkcjonalność trzeba zapłacić.

Google Bard oficjalnie kończy swój żywot, a jego miejsce zajmuje Gemini. Nowy chatbot ma większe możliwości, natomiast żeby je wykorzystać, przyjdzie nam dodatkowo zapłacić - i to wcale niemało.

Dla przypomnienia: Gemini to multimodalny duży model językowy (MLLM), który został zaprezentowany w grudniu 2023 roku. Już wtedy ogłoszono, że nowość będzie stopniowo stawała się dostępna w usługach firmy Google. Rozwiązanie dzieli się na trzy warianty: Nano, Pro i Ultra. To właśnie ta druga pozycja już odpowiada za funkcjonowanie chatbota Gemini w wersji darmowej. W celu skorzystania z pełni możliwości, jakie może zaoferować nam usługa, trzeba skierować swoją uwagę do edycji Gemini Advanced. Korzysta ona z najbardziej zaawansowanej wersji modelu, a więc Ultra 1.0. Google postanowiło, że to rozwiązanie wejdzie w skład nowego planu subskrypcji Google One AI Premium, którego regularna cena to 97,99 zł za miesiąc. Jest więc trochę drożej niż w przypadku ChatGPT Plus, którego koszt to 20 dolarów.

Oprócz tego dla systemu Android zostaje udostępniona aplikacja Gemini, która pozwoli na lepsze wykorzystanie możliwości usługi. Oczywiście w Polsce nie jest ona jeszcze dostępna - obecnie skorzystają z niej tylko użytkownicy Stanów Zjednoczonych. W przypadku urządzeń od firmy Apple usługa Gemini została zintegrowana ze standardową aplikacją Google. Aplikacja ma być możliwa do pobrania ze Sklepu Google Play w nadchodzących tygodniach (rzecz jasna można pobrać plik APK, jednak po uruchomieniu zostaje zablokowany proces konfiguracji - nawet przy korzystaniu z "VPN'a"). Osobiście mogę powiedzieć, że po aktualizacji nadal jest bardzo źle w pewnej kwestii - odpowiedzi generowane są naprawdę szybko, jednak ich zgodność z prawdą... cóż, pozostawia wiele do życzenia (żeby nie powiedzieć, że jest tragicznie).

