Asystent Google nareszcie stanie się bardziej inteligentny. W drodze integracja z chatbotem Google Bard

Asystent Google dostępny jest w Polsce od 2019 roku i na czas swojej premiery jego możliwości były całkiem przydatne, natomiast nie sposób było pozbyć się wrażenia, że mamy do czynienia ze sztucznym tworem, którego zakres funkcji jest dość ograniczony - jest to szczególnie widoczne dziś, kiedy mamy dostęp do chatbotów pokroju ChatGPT. Wielkimi krokami zbliża się jednak integracja usługi z chatbotem Google Bard, a już teraz poznaliśmy możliwy wygląd interfejsu.

Dotychczasowy Asystent Google doczeka się niebawem przekształcenia w bardziej zaawansowaną usługę. Wszystko dzięki jego integracji z chatbotem Google Bard.

Sama zapowiedź omawianej integracji nastąpiła już w 2023 roku, natomiast do tej pory nie poznaliśmy realnego wyglądu całego interfejsu. Wszystko się właśnie zmieniło, wszak osobom z redakcji 9to5Google udało się zdekompilować najnowszą wersję aplikacji Asystent Google. Dzięki temu mogli oni zajrzeć do funkcji, które oficjalnie nie są jeszcze włączone - warto mieć też na uwadze, że ostatecznie mogą się one nieco różnić. Natomiast całość pokazuje nam, że do premiery zapowiadanej nowości nie pozostało już wiele czasu (choć dokładnej daty nie znamy). Z załączonych zrzutów ekranu wynika, że usługa nazywać się będzie teraz Assistant with Bard, a jej uruchomienie powinno być możliwe w taki sam sposób, jak dotychczas.

Do dyspozycji otrzymamy jednak znacznie bardziej zaawansowane funkcje. Nowy asystent będzie mógł choćby zajrzeć do naszej elektronicznej poczty, więc będziemy mogli go pytać o sprawy, które dotyczą treści znajdujących się tam e-maili. Dostępne stanie się również wyszukiwanie lub wydawanie poleceń wraz z załączonym obrazem. Oczywiście funkcjonalność nie ograniczy się tylko do tych opcji, wszak Google Bard jest o wiele bardziej "inteligentny" od dostępnego Asystenta Google. Omówienie niektórych funkcji możemy zobaczyć na poniższym materiale wideo. Warto wspomnieć, że Assistant with Bard (choć polska wersja powinna brzmieć inaczej) powinien się także pojawić w zakładce Discover. Na koniec można dodać, że rywali na tym rynku jest całkiem sporo, a w niedalekiej przyszłości również ChatGPT uzyska większe możliwości (jak choćby wywoływanie go na smartfonach jak zwykłego asystenta).

Źródło: 9to5Google