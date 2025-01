Google Bard - chatbot otrzymuje dużą aktualizację, która znacząco zwiększa jego funkcjonalność

Google Bard jest jednym z dostępnych obecnie chatbotów, takich jak ChatGPT lub Bing Chat. Mimo początkowo słabego startu usługa jest dość dynamicznie rozwijana i obecnie może się pochwalić coraz większą funkcjonalnością. Wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany, nie były jednak tak wielkie, jak ogłoszone właśnie wprowadzenie rozszerzeń. Dzięki nim chatbot stanie się naszym codziennym asystentem z prawdziwego zdarzenia. Jednak co tak naprawdę zyskał Bard?

Google Bard otrzymał kolejną aktualizację, która tym razem wznosi możliwości chatbota na wyższy poziom. Dzięki niej Bard będzie mógł nam pomóc w codziennym życiu.

Na początku można bliżej przyjrzeć się aktualizacji, która wprowadzona została na rynek polski. Dotyczy ona głównie integracji Barda z Obiektywem Google, dzięki czemu zaraz po zrobieniu zdjęcia możemy je przesłać do chatbota i zadać w związku z nim dowolne pytanie. W zwykłej konwersacji będzie mógł on teraz udzielić odpowiedzi, w której zawarty zostanie obraz. Z kolei wszystkie jego wypowiedzi będziemy w stanie także dostosować (skrócić, zmienić ton). Te, jak również inne dodane wcześniej na pozostałych rynkach funkcje, dostępne są do bliższego zapoznania się z nimi pod tym adresem. Natomiast najciekawszą rzeczą, a zarazem jedną z największych aktualizacji dla Barda do tej pory, jest jego powiązanie z usługami Google.

Rozszerzenia dla Barda dotyczą niemal wszystkich znanych nam usług od Google, takich jak Gmail, YouTube, Dokumenty, Dysk, Mapy oraz Loty i hotele. Implementacja tych rozwiązań do chatbota jest solidną zmianą, a same zastosowania są naprawdę ciekawe. Możemy bowiem zapytać o jakąkolwiek informację z naszego maila i za moment otrzymać rezultat. Jeśli dokonaliśmy zakupu jakiegoś przedmiotu, który wymaga dodatkowego montażu, wystarczy, że zrobimy mu zdjęcie, a następnie poprosimy Barda, aby znalazł instrukcję w formie wideo na platformie YouTube. Planowanie podróży także jest dużo łatwiejsze - to znaczy będzie, gdyż funkcja rozszerzeń dostępna jest na ten moment jedynie w języku angielskim.

Google zapewnia, że korzystanie z tej funkcjonalności nie będzie skutkowało przesłaniem naszych danych, jako materiału treningowego dla Barda, ani też żaden z pracowników nie będzie miał do nich wglądu. Natomiast kwestia prywatności jest właśnie tą, która w tym wypadku jest odczuwalna najbardziej i wzbudza najwięcej podejrzeń oraz obaw. Zapewnienia firmy są po jednej stronie, natomiast rzeczywistość... Jednak trzeba przyznać, że funkcja z pewnością będzie jedną z najlepszych, jakie zostały do tej pory dodane.

Źródło: Google