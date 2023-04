Google Bard właśnie otrzymał aktualizacje, dzięki której będzie potrafił pomóc użytkownikom w programowaniu

ChatGPT rozwija się wręcz błyskawicznie. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z modelem językowym GPT-3.5, obecnie jest to już multimodalny GPT-4, który pod praktycznie każdym względem przerasta swojego poprzednika. Google nie miało tak dobrej passy, albowiem zaskoczone szybką eskalacją konkurencji postanowiło działać i... nie skończyło się to zbyt dobrze. Gigant z Mountain View jednak się nie poddaje i dodaje kolejne usprawnienie dla swojej usługi.

Alphabet nie ustaje w ulepszaniu swojego chatbota. Kolejna aktualizacja umożliwia Bardowi pomaganie użytkownikom w kwestiach związanych z programowaniem.

Zewsząd dobiegają nas głosy o kolejnych niepowodzeniach chatbota od Google. Mimo że usługa nadal jest przedstawiana jako "eksperyment", to nie zbiera zbyt pochlebnych opinii. Na światło dzienne wyszły nawet wypowiedzi wewnętrznych inżynierów, którzy stwierdzili, że Google pospieszyło się z udostępnieniem Barda i jest on niedopracowany, a przez to często daje mylne odpowiedzi. W obliczu tych wszystkich przeciwności Alphabet nie zamierza się bynajmniej poddać. Dzisiejsza (21.04.2023 r.) aktualizacja pozwala Bardowi na tworzenie i debugowanie kodu, a także objaśnianie go wszystkim użytkownikom. Dostępnych jest ponad 20 języków programowania, w tym: C++, Go, Java, Javascript, Python, a także Typescript. Jeśli korzystamy dodatkowo z usługi Google Colab i używamy języka Python, to jesteśmy w stanie jednym kliknięciem przenieść tam cały kod.

Bard może asystować również przy pisaniu różnych funkcji do Arkuszy Google. Jeśli zaś chodzi o wcześniej wspomniane "objaśnianie kodu", to chatbot będzie w stanie wyjaśnić nam jego konkretne fragmenty, np. co się stanie, gdy go uruchomimy. Pomoże nam również nawigować po wybranych językach programowania. Może się to okazać szczególnie pomocne dla początkujących użytkowników. Ciekawą funkcjonalnością jest natomiast debugowanie kodu, nawet tego, który wygenerował nam Bard. Niestety, żeby nie było tak kolorowo, na koniec opisu nowości Google dodaje notkę: "Bard jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju i może czasami udzielać niepoprawnych lub fałszywych informacji, które będzie przedstawiał jako trafne. Jeśli chodzi o programowanie, Bard może wygenerować kod, który nie będzie działał w oczekiwany sposób lub będzie niekompletny". Miejmy nadzieję, że przyszłościowo usługa zostanie udoskonalona na tyle, żeby mogła być realną konkurencją dla rozwijającego się rynku.

Źródło: Google