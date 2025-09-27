Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Smukłe konstrukcje ze specjalnym chłodzeniem

Na konferencji Snapdragon Summit 2025 Qualcomm przedstawił nowe chipy, które zawitają do smartfonów i tabletów z systemem Android, a także do komputerów z Windowsem 11 (acz w wersji ARM). W ostatnim przypadku mowa o jednostkach z rodziny Snapdragon X2 Elite. Na wspomnianej konferencji przedstawiono też działające prototypy, a dokładniej mini PC, które - oprócz nowych jednostek - wyróżniały się smukłymi konstrukcjami i nietypowym systemem chłodzenia.

Qualcomm pokazał dwa całkiem ciekawe mini PC, które korzystają z nowych jednostek z serii Snapdragon X2 Elite. Oba są naprawdę smukłe. Jeden z nich wyróżnia się okrągłym kształtem, a drugi integruje się z podstawą monitora.



Źródło: Qualcomm

Po spojrzeniu na poniższe zdjęcie, które przedstawia jeden z modeli miniaturowych komputerów od Qualcomma, zapewne części Czytelników na myśl przychodzi bezprzewodowa ładowarka. Jego kształt bowiem wręcz idealnie wpisuje się w tego typu akcesorium - choć trzeba przyznać, że ma swój urok. Na pokładzie znajduje się wspomniany chip z linii Snapdragon X2 Elite, ale równie interesujące jest to, że Qualcomm zdecydował się na zbudowanie obu modeli w oparciu o technologię AirJet od firmy Frore Systems. Mowa tutaj o specjalnym systemie chłodzenia, który wykorzystuje do działania piezoelektryczne membrany. W przypadku okrągłej wersji spotkamy się z dwoma portami USB typu C, gniazdem słuchawkowym i slotem na karty pamięci. Sygnał wideo można przesyłać przez wspomniany port (DP Alt Mode).

*Na stronie Frore Systems pojawiła się informacja, że modelem chłodzenia jest tutaj AirJet Mini G2 (dokł. Qualcomm Snapdragon X2 Elite Reference Platform integrates Frore Systems AirJet Mini G2).



Źródło: Allround-PC (LINK)



Źródło: VnReview

Kwadratowa konstrukcja wydaje się równie smukła, choć znalazła swoje zastosowanie w nieco innej konfiguracji. Całość współpracuje bowiem z napomkniętą już podstawą monitora i dzięki temu mamy coś na kształt komputera All-in-One. Urządzenie zawiera ten sam zestaw złącz, co w porzednim przypadku, jak również slot na karty pamięci. Oczywiście są to tylko koncepcyjne modele, na których inni producenci mogą, ale wcale nie muszą się wzorować. Jest natomiast szansa, że któryś z nich zainspiruje się tymi pomysłami i wyda na rynek mini PC w jednym z omawianych formatów. Wiadomo, że Qualcomm współpracuje z tajwańskimi firmami, a pierwsze urządzenia tego typu mają szansę zadebiutować już w przyszłym, a więc 2026 roku. Więcej zdjęć i informacji możemy znaleźć na stronach: VnReview, PCMag, czy też XDA.



Źródło: VnReview



Źródło: VnReview

Źródło: VideoCardz, Frore Systems, YouTube @VnReview, Ikona: Wikimedia Common