Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Smukłe konstrukcje ze specjalnym chłodzeniem

Natan Faleńczyk | 27-09-2025 09:30

Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Smukłe konstrukcje ze specjalnym chłodzeniemNa konferencji Snapdragon Summit 2025 Qualcomm przedstawił nowe chipy, które zawitają do smartfonów i tabletów z systemem Android, a także do komputerów z Windowsem 11 (acz w wersji ARM). W ostatnim przypadku mowa o jednostkach z rodziny Snapdragon X2 Elite. Na wspomnianej konferencji przedstawiono też działające prototypy, a dokładniej mini PC, które - oprócz nowych jednostek - wyróżniały się smukłymi konstrukcjami i nietypowym systemem chłodzenia.

Qualcomm pokazał dwa całkiem ciekawe mini PC, które korzystają z nowych jednostek z serii Snapdragon X2 Elite. Oba są naprawdę smukłe. Jeden z nich wyróżnia się okrągłym kształtem, a drugi integruje się z podstawą monitora.

Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Bardzo smukłe, a do tego pasywne konstrukcje [1]
Źródło: Qualcomm

Snapdragon Dev Kit for Windows - oficjalny mini PC z układem Snapdragon X Elite już w sprzedaży

Po spojrzeniu na poniższe zdjęcie, które przedstawia jeden z modeli miniaturowych komputerów od Qualcomma, zapewne części Czytelników na myśl przychodzi bezprzewodowa ładowarka. Jego kształt bowiem wręcz idealnie wpisuje się w tego typu akcesorium - choć trzeba przyznać, że ma swój urok. Na pokładzie znajduje się wspomniany chip z linii Snapdragon X2 Elite, ale równie interesujące jest to, że Qualcomm zdecydował się na zbudowanie obu modeli w oparciu o technologię AirJet od firmy Frore Systems. Mowa tutaj o specjalnym systemie chłodzenia, który wykorzystuje do działania piezoelektryczne membrany. W przypadku okrągłej wersji spotkamy się z dwoma portami USB typu C, gniazdem słuchawkowym i slotem na karty pamięci. Sygnał wideo można przesyłać przez wspomniany port (DP Alt Mode).

*Na stronie Frore Systems pojawiła się informacja, że modelem chłodzenia jest tutaj AirJet Mini G2 (dokł. Qualcomm Snapdragon X2 Elite Reference Platform integrates Frore Systems AirJet Mini G2).

Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Bardzo smukłe, a do tego pasywne konstrukcje [2]
Źródło: Allround-PC (LINK)

Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Bardzo smukłe, a do tego pasywne konstrukcje [3]
Źródło: VnReview

Snapdragon Dev Kit for Windows - żywot mini PC dobiegł końca, choć jeszcze się dobrze nie zaczął. Qualcomm anulował zamówienia

Kwadratowa konstrukcja wydaje się równie smukła, choć znalazła swoje zastosowanie w nieco innej konfiguracji. Całość współpracuje bowiem z napomkniętą już podstawą monitora i dzięki temu mamy coś na kształt komputera All-in-One. Urządzenie zawiera ten sam zestaw złącz, co w porzednim przypadku, jak również slot na karty pamięci. Oczywiście są to tylko koncepcyjne modele, na których inni producenci mogą, ale wcale nie muszą się wzorować. Jest natomiast szansa, że któryś z nich zainspiruje się tymi pomysłami i wyda na rynek mini PC w jednym z omawianych formatów. Wiadomo, że Qualcomm współpracuje z tajwańskimi firmami, a pierwsze urządzenia tego typu mają szansę zadebiutować już w przyszłym, a więc 2026 roku. Więcej zdjęć i informacji możemy znaleźć na stronach: VnReview, PCMag, czy też XDA.

Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Bardzo smukłe, a do tego pasywne konstrukcje [4]
Źródło: VnReview

Qualcomm zaprezentował mini PC z chipami Snapdragon X2 Elite. Bardzo smukłe, a do tego pasywne konstrukcje [5]
Źródło: VnReview

Źródło: VideoCardz, Frore Systems, YouTube @VnReview, Ikona: Wikimedia Common
