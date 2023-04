Google DeepMind będzie rywalizować z OpenAI. Google tworzy jednostkę badawczą, aby przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji

DeepMind Technologies Limited to brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się sztuczną inteligencją, utworzone we wrześniu 2010 roku. Zostało przejęte przez Google w 2014 roku. Stworzyło sieć neuronową, która uczy się grać w gry komputerowe w sposób, w jaki czynią to ludzie, jak również Neural Turing Machine – sieć neuronową, która może mieć dostęp do pamięci zewnętrznej jak konwencjonalna maszyna Turinga, czego rezultatem jest komputer naśladujący krótkotrwałą pamięć ludzkiego mózgu.

Google Brain i DeepMind łączą się, tworząc nową jednostkę o nazwie Google DeepMind, aby przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji. Reorganizacja jest szansą dla Google aby nawiązać równorzędna walę z OpenAI.

Google Brain to zespół badawczy, stanowiący część Google AI, odpowiedzialny za rozwój metod głębokiego uczenia się oraz rozwijający sztuczną inteligencję z uczeniem maszynowym w celu ulepszenia różnych usług Google (np. lepszej jakości tłumaczenia w Tłumaczu Google). Sundar Pichai, dyrektor generalny Alphabet, w poście na swoim blogu, informuje, że Google Brain i DeepMind łączą się, tworząc nową jednostkę o nazwie Google DeepMind, aby przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji. Na stanowisku szefa Google DeepMind pozostaje Demis Hassabis (dyrektor generalny DeepMind), a rolę głównego naukowca otrzyma Jeff Dean, szef Google AI.

"Aby zapewnić odważny i odpowiedzialny rozwój ogólnej sztucznej inteligencji, tworzymy jednostkę, która pomoże nam budować bardziej wydajne systemy w sposób bezpieczniejszy i bardziej odpowiedzialny" - pisze Sundar Pichai. "Połączenie wszystkich tych talentów w jeden skoncentrowany zespół, wspierany przez zasoby obliczeniowe Google, znacznie przyspieszy nasz postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji" - dodaje. W marcu, firma Google umożliwiła wczesny dostęp do Barda, rywala ChatGPT i Bing Chat. AI jest jednak dość nieprzewidywalna i często nie radzi sobie tak dobrze, jak jego konkurenci w niezależnych testach, które przeprowadzane były krótko po jej uruchomieniu. Reorganizacja jest szansą dla Google aby nawiązać równorzędna walę z OpenAI.