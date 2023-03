Pożegnanie z Google Assistant? Usługa jest wygaszana, a dział projektowy ma zostać rozwiązany

Hegemonia Google'a w przypadku usług cyfrowych od pewnego czasu stoi pod znakiem zapytania w związku z innowacjami konkurencji opartymi na modelach językowych sztucznej inteligencji. Oczywiście kalifornijski gigant z Mountain View wciąż ma potężną pozycję, jednak jego reputacja została nadszarpnięta w wyniku zamknięcia wielu programów, nietrafionych inwestycji oraz chaotycznej implementacji AI.

Serwis Ars Technica donosi, że Google ma w planach zlikwidować kolejną usługę w związku z reorganizacją strategii przedsiębiorstwa. Tym razem ofiarą popularności sztucznej inteligencji ma paść Google Assistant, aplikacja umożliwiająca prowadzenie dwustronnej konwersacji ze sprzętem oraz wydawanie odpowiednich komend.

Nie można powiedzieć, że w ostatnim czasie asystent Google'a był szczególnie promowaną usługą. Zaprzestano produkcji powiązanych urządzeń, jak też usunięto oprogramowanie z linii produktów Nest i Fitbit. Wstrzymano również prace rozwojowe nad trybem samochodowym czy oddelegowano niektóre funkcje (np. przypomnienia) do innych aplikacji. Wynika to między innymi z faktu, że Google Assistant nie zarabiał na siebie - nie stworzono odpowiedniego modelu biznesowego, za to koszty pozostawały całkiem pokaźne.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od pracowników firmy, osoby skupiające się dotychczas na asystencie głosowym zostaną przeniesione do zespołu zajmującego się sztuczna inteligencją. Ten ruch zaskakuje, bowiem Google Assistant i Bard tylko z pozoru stanowią podobne usługi - w istocie pracowano tam nad poprawnym rozpoznawaniem mowy, a nie nauką udzielania wysoce wyspecjalizowanych odpowiedzi na trudne pytania. W szczególności rodzi to pytania zważywszy na brak połączenia Barda z pozostałymi usługami Google'a - jest on w tej chwili odseparowanym od reszty aplikacji modelem językowym. Trudno w tej chwili wyjaśnić, jakie motywacje stoją za kierownictwem korporacji - chyba że nie wiemy o czymś istotnym. W tym momencie wygląda to na eleganckie zamknięcie przerośniętego działu badawczego.

Źródło: Ars Technica