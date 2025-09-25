Zgłoś błąd
Start Aktualności Oprogramowanie

Jak dalej korzystać z Windows 10 za darmo? Microsoft daje nową opcję dla osób z Europy, która przedłuży wsparcie o rok

Natan Faleńczyk | 25-09-2025 17:00 |

Jak dalej korzystać z Windows 10 za darmo? Microsoft daje nową opcję dla osób z Europy, która przedłuży wsparcie o rokWizja końca wsparcia dla Windowsa 10 skłoniła część użytkowników do aktualizacji do nowszej odsłony. Ci, którzy ze względu na ograniczenia sprzętowe nie mogli tego zrobić, pozostali na "10-tce" w oczekiwaniu, skierowali się w stronę dystrybucji opartych na jądrze Linux lub innych rozwiązań. Inni zapewne skorzystali z metod, które dawał Microsoft, aby uzyskać dłuższe wsparcie. Firma poinformowała właśnie, że wymaga tylko jednego, aby zostać z systemem Windows 10 kolejny rok.

Wsparcie dla systemu Windows 10 miało się zakończyć 14 października 2025 roku, a więc już za moment. Microsoft podjął jednak decyzję, że aktualizacje będą udostępniane przez kolejny rok za darmo, a wymóg jest tylko jeden.

Jak dalej korzystać z Windows 10 za darmo? Microsoft daje nową opcję dla osób z Europy, która przedłuży wsparcie o rok [1]
Autor: Antonis Georgiou/Unsplash

Nie chcesz rezygnować z Windows 10? Żaden problem - zostań z nim na dłużej. Microsoft oferuje nowe opcje

Jak być może pamiętamy, firma Microsoft dotychczas oferowała trzy możliwości, aby pozostać z systemem Windows 10 jeszcze przez rok: można zapłacić 30 dolarów, wymienić 1000 punktów z programu Microsoft Rewards lub skorzystać z opcji Windows Backup. Więcej w tym temacie przeczytamy, przechodząc pod powyższy niebieski link. Teraz firma Microsoft poinformowała, że aktualizacje zabezpieczeń będzie można otrzymywać przez rok po planowanym terminie zakończenia wsparcia - i to za darmo. Wystarczy tylko, że zalogujemy się na swoje konto Microsoft. Warto natomiast wspomnieć, że taka opcja dostępna jest tylko dla osób z Europy.

Jak dalej korzystać z Windows 10 za darmo? Microsoft daje nową opcję dla osób z Europy, która przedłuży wsparcie o rok [2]
Autor: Richard Horvath/Unsplash

Co zamiast Windows 10? Zobacz darmowe propozycje ze świata Linuksa i dowiedz się, jakich dystrybucji unikać na początku

Użytkownicy z USA mogą z kolei skorzystać z poprzednich opcji (np. Windows Backup), aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń. Nawet jeżeli nie zdecydowalibyśmy się na żadną z dostępnych możliwości, to nadal będziemy mogli korzystać z Windowsa 10, aczkolwiek z biegiem czasu taki system stawałby się coraz mniej bezpieczny, gdyż nie uzyskalibyśmy poprawek dla nowo wykrytych luk. Oczywiście wciąż możemy skorzystać z darmowych alternatyw, takich jak wspomniane dystrybucje oparte na jądrze Linux. Jeżeli żadna odsłona nie przypadnie nam do gustu, to zawsze mamy otwarte drzwi powrotne do serii Windows. Do wariantów prostych w obsłudze i takich, które skonfigurują wszystko za nas, należą np. Linux Mint, czy też Zorin OS.

Źródła: Slashdot, The Straits Times, Ikona: Sunder Muthukumaran/Unsplash, Grafika mobilna: Arnav Singhal/Unsplash

Tagi:
