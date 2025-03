Google Tensor G4 zostanie częściowo oparty na chipie Exynos 2400. Wiemy coraz więcej o układzie dla smartfonów Pixel 9

Smartfony Google Pixel od kilku lat bazują na procesorach Tensor, które pod względami konstrukcyjnymi mają wiele wspólnego z chipami Exynos od Samsunga. To niestety oznacza, że układy te raczej nie słyną z niskich temperatur, najwyższej wydajności czy wybitnej energooszczędności, ale i tak są bardzo wygodnym (i zapewne opłacalnym) rozwiązaniem dla samego producenta. Czy tak samo będzie w przypadku Tensora G4?

Ogólna specyfikacja nadchodzącego Tensora finalnie będzie nieco okrojona względem Exynosa 2400. Osoby planujące zakup Pixela 9 (Pro) nie powinny mieć zatem zbyt wielu powodów do obaw.

Do sieci wycieka coraz więcej informacji o chipie Google Tensor G4 i wiele wskazuje na to, że jednostka ta będzie miała wiele wspólnego z Exynosem 2400 obecnym w smartfonach Samsung Galaxy S24 i S24+. Co jednak ciekawe, układ ten nie będzie zawierał 10 rdzeni. Jak wskazuje informator @OreXda, nowy chip będzie 8-rdzeniowy i ma składać się z jednej jednostki Cortex-X4 (o 100 MHz wolniejszej niż w Exynosie 2400), trzech Cortex-A720 i czterech Cortex-A520. Ponadto całość otrzyma GPU Immortalis-G715, a zatem nie ma mowy o grafice Xclipse 940 opartej na architekturze AMD RDNA 3.

Tensor G4 : Based on Exynos 2400#CPU

- 1 x Cortex-X4 @ 3.1 GHz

- 3 x Cortex-A720 @ 2.6GHz

- 4 x Cortex-A520 @ 1.95GHz#GPU

Jak więc widać, ogólna specyfikacja nadchodzącego Tensora finalnie będzie nieco okrojona względem Exynosa 2400. Należy podkreślić, że chip dla Pixeli 9 powstanie w tym samym procesie technologicznym 4 nm (Samsung) i wykorzysta technologię Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP), która ma pozwalać na utrzymanie rozsądnej temperatury i uzyskiwanie wysokich wyników w trybie wielordzeniowym. Biorąc pod uwagę, że Exynos 2400 w smartfonach Samsung Galaxy S24 spisuje się stosunkowo przyzwoicie, osoby planujące zakup Pixela 9 (Pro) z nieco bardziej okrojonym chipem nie powinny mieć zbyt wielu powodów do obaw. Na prawdziwą rewolucję w urządzeniach Pixel trzeba będzie poczekać aż do 2025 roku, bowiem planowany już Tensor G5 ma powstać w fabrykach TSMC (3 nm) i cechować się w pełni autorską konstrukcją.

