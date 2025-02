Test smartfona Samsung Galaxy S24 - uroczy flagowiec z Exynosem 2400 na pokładzie. Niewielki krok naprzód względem Galaxy S23

Kompaktowych smartfonów jest dziś coraz mniej i niestety niewiele jesteśmy w tej sprawie zdziałać. Różne wyniki sprzedaży jasno mówią, że zwykli użytkownicy nie mają nic przeciwko sporym urządzeniom, o ile oczywiście takowe gabaryty pozwolą na upakowanie do środka mocnych komponentów i szeregu nowoczesnych technologii. Między innymi właśnie dlatego pojawienie się małego flagowca przykuwa uwagę osób, które wbrew powszechnym trendom chcą bezproblemowo obsługiwać urządzenie jedną dłonią. Samsung Galaxy S24, który miał premierę niespełna dwa tygodnie temu z miejsca stanowi zatem propozycję nie tylko fanów małych telefonów, ale również tych, którzy szukają topowego urządzenia na lata. Pytanie tylko, czy nowy model aby na pewno spełnia oczekiwania po bardzo udanym Galaxy S23?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Samsung nie zmienił swojej strategii dotyczącej flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S. Ponownie zatem mamy do czynienia z trzema modelami: najtańszym i w miarę kompaktowym S24, nieco większym S24+ oraz absolutnie bezkompromisowym S24 Ultra. Na pierwszy ogień postanowiliśmy skupić się na podstawowym modelu, a to z kilku powodów. Po pierwsze, po rocznej przerwie na pokład flagowca wrócił Exynos, czyli autorski procesor od Samsunga. Wielu z Was zapewne zastanawia się, czy należy się obawiać tej jednostki. Po drugie, to niezwykle ciekawy model - rzadko się dziś zdarza, by na rynku pojawiało się niewielkie urządzenie o wielkich możliwościach. No i po trzecie, cena. Jak się okazuje, nowy, podstawowy przedstawiciel serii Galaxy S24 jest aż o 500 zł tańszy niż poprzednik w dniu premiery! Sprawdźmy zatem, czy mówimy o potencjalnym hicie sprzedaży.

Samsung Galaxy S24 pod kilkoma względami jest wyraźnie lepszy od niezwyklego cenionego poprzednika. Ma nieco większą baterię, ulepszony ekran, poprawiony design, bardziej atrakcyjną cenę na start i powinien otrzymywać aktualizacje aż przez 7 lat. Pytanie tylko, czy smartfon ten będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem?

Czym konkretnie wyróżnia się Samsung Galaxy S24? Zacznijmy od 6,2-calowego ekranu Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 x 1080 px, który tym razem cechuje się adaptacyjną częstotliwością odświeżania obrazu od 1 do 120 Hz. SoC to 10-rdzeniowy układ Exynos 2400 z grafiką Xclipse 940. Jeśli chodzi o pamięć, użytkownik dostaje 8 GB RAM-u oraz 128 GB (UFS 3.1) lub 256 GB (UFS 4.0) pamięci wewnętrznej. Ponadto mamy większą baterię 4000 mAh, choć nadal ładowaną z mocą do 25 W. Warto dodać, że zestaw aparatów akurat zupełnie nie zmienił się względem zeszłorocznego modelu - nadal mamy zestaw 50 MP (główny) + 10 MP (teleobiektyw) + 12 MP (ultraszerokokątny) z tyłu i "oczko" 12 MP z przodu. No i nie zapominajmy o funkcjach Galaxy AI na pokładzie - w końcu to one reklamują niniejsze urządzenie. Smartfon w podstawowej wersji 8+128 GB kosztuje 4099 zł i właśnie taki model (w kolorze szarym) trafił do naszej redakcji na testy.

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S23 Google Pixel 8 Procesor Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Google Tensor G3 Procesor graficzny Xclipse 940 Adreno 740 Immortalis-G715s MC10 System Android 14 Android 13 Android 14 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Pamięć na dane 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 6E, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 Ekran 6,2", AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz 6,1", AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz 6,2", OLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 10 + 12 MP 50 + 10 + 12 MP 50 + 12 MP Kamera przednia 12 MP 12 MP 10,5 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 4000 mAh, 25 W + Qi 3900 mAh, 25 W + Qi 4575 mAh, 27 W + Qi Wymiary i waga 147 x 70,6 x 7,6 mm, 167 g 146 x 71 x 7,6 mm, 168 g 150,5 x 70,8 x 9 mm, 200 g Premierowa cena 8 + 128 GB - 4099 zł

8 + 256 GB - 4399 zł 8 + 128 GB - od ok. 2900 zł 8 + 128 GB - od ok. 3000 zł

Na pewno cieszy fakt, że Galaxy S24 pod kilkoma względami jest lepszy od poprzednika. Ma nieco większą baterię, ulepszony ekran, poprawiony design z zupełnie symetrycznymi ramkami dookoła ekranu i wygładzonym aluminiowym obramowaniem, bardziej atrakcyjną cenę na start, a poza tym producent obiecuje aż 7 lat wsparcia aktualizacjami! I byłoby już zupełnie pięknie, gdyby tylko na pokład trafił chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, prawda? Cóż, chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, że autorskie jednostki od Samsunga bywają gorące i niezbyt energooszczędne, ale sprawdźmy, jak całość faktycznie wypada w praktyce.