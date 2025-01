Sztuczna inteligencja już jest lepsza od prawdziwych lekarzy. A przynajmniej w sprawdzaniu zdjęć rentgenowskich

Rozwój sztucznej inteligencji (a więc zarówno algorytmów, jak i uczenia maszynowego) już okazuje się bardzo przydatny dla człowieka w wielu dziedzinach. Natomiast prawdziwy przełom dla sporego grona osób będą stanowiły aspekty związane z medycyną. To właśnie tutaj AI może wspomóc, a w przyszłości być może częściowo zastąpić lekarzy. Nowe badania wskazują, że radzi sobie świetnie w kwestii odczytywania i diagnozowania zdjęć rentgenowskich.

Sztuczna inteligencja, a dokładniej mówiąc oprogramowanie X-Raydar, jest już w stanie analizować i diagnozować zdjęcia rentgenowskie na poziomie dzisiejszych lekarzy. W wielu przypadkach potrafi to zrobić nawet lepiej.

Zaliczane do dziedziny sztucznej inteligencji oprogramowanie X-Raydar zostało przeszkolone na podstawie 2,8 mln zdjęć rentgenowskich, które pochodzą od 1,5 mln różnych pacjentów. Tak obszerna baza treningowa pozwala na uzyskiwanie świetnych rezultatów. X-Raydar analizuje zdjęcie rentgenowskie pod kątem 37 różnych schorzeń i od razu komunikuje o każdej wykrytej nieprawidłowości. Następnie procentowo określa, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego schorzenia. W tej diagnostyce jest już na poziomie lekarzy, a w wielu przypadkach oprogramowanie okazuje się od nich dokładniejsze. X-Raydar korzysta również z dużego modelu językowego (LLM, zupełnie jak ChatGPT), aby lepiej rozumieć raporty napisane przez lekarzy.

Analiza zdjęcia wykazuje również, którzy pacjenci mają poważniejsze schorzenia i należy się zająć nimi w pierwszej kolejności. Dzięki temu lekarze będą w stanie pracować efektywniej, wszak nawet połowa wykonanych prześwietleń rentgenowskich nie wykazuje żadnych nieprawidłowości u pacjentów. Dodatkowo w przypadku programu odpada nam czynnik ludzki, a więc gdy pacjent jest diagnozowany pod kątem serca, to sztuczna inteligencja wykryje wszystkie nieścisłości, nie skupiając się wyłącznie na jednym aspekcie. Przyszłościowo X-Raydar może się okazać ogromną pomocą dla radiologów. Co ciekawe, oprogramowanie jest udostępnione na otwartej licencji (Open Source) - mamy do niego dostęp w serwisie GitHub.

Źródło: University of Warwick, BBC, GitHub