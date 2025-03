Know Labs Gen 1 - urządzenie, które może zrewolucjonizować życie cukrzyków. Nakłuwanie palca wkrótce może zniknąć

Na całym świecie na cukrzycę choruje przeszło 440 mln ludzi, a więc niemal co dziesiąta dorosła osoba zmaga się z tą chorobą. W samej Polsce mamy ponad 3 mln diabetyków. Ich życie utrudnione jest pod wieloma względami, natomiast codzienną rutyną takich osób jest nakłuwanie palca w celu zbadania poziomu glukozy we krwi. Metoda ta jest inwazyjna i nie należy do najprzyjemniejszych. Firmy opracowują więc alternatywne rozwiązania, a jednym z nich jest Know Labs Gen 1.

Firma Know Labs pracuje nad omawianym urządzeniem od dłuższego czasu. Opracowanie tak specjalistycznego sprzętu nie było łatwe, ponieważ opiera się on na autorskiej technologii Bio-RFID. Łączy ona w sobie moduł wykorzystujący do działania fale radiowe oraz odpowiednie oprogramowanie. Dzięki temu można wykryć sygnatury molekularne w tkankach i w ten sposób zbadać poziom glukozy. Co jednak najważniejsze - nie trzeba używać żadnych igieł, ponieważ urządzenie oferuje całkowicie bezinwazyjny pomiar. Obecny etap jest kamieniem milowym dla firmy, albowiem zaprezentowano działający prototyp Know Labs Gen 1. Nadal jest on znacznie udoskonalany, ponieważ twórcy chcą osiągnąć jak najlepsze efekty i dążą do zatwierdzenia sprzętu przez Agencję Żywności i Leków (FDA).

Do ustalenia dokładności pomiaru glukometrów używa się procentowej wartości MARD (Mean Absolute Relative Difference). Ukazuje ona średnią bezwzględną różnicę pomiędzy rzeczywistą wartością glikemii a wartością odczytaną przez urządzenie. Ogólne założenia są takie, że MARD w sprzęcie powinien wynosić poniżej 10% (dla poziomu glukozy we krwi wynoszącej dla przykładu 100 ml/dl, wartość może się wahać od 90 do 110 ml/dl). W prototypie udało się uzyskać wartość wynoszącą 11,3%. Trwają już wewnętrzne testy, a samo wprowadzenie go na rynek jest coraz bliżej. Cieszy również fakt, że coraz więcej firm podejmuje się tego trudnego zadania i konstruuje własne urządzenia. Niedawno mogliśmy usłyszeć o Glucowear od firmy Afon, które może zaoferować podobne rozwiązanie w postaci smartwatcha. Można wspomnieć także o Apple, które także stara się wprowadzić pomiary glukozy we krwi za pomocą swoich smartwatchy Apple Watch. Przyszłość dla diabetyków zapowiada się więc coraz lepiej.

