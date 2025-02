Google stworzyło medyczny system oparty na sztucznej inteligencji, który jest używany do pomagania pacjentom

Duże modele językowe oparte na algorytmach sztucznej inteligencji rozwijane są coraz bardziej. Dzisiaj korzystamy z wielu usług, które są na nich oparte, z kolei inne są w trakcie opracowywania. Jedną z nich jest Med-PaLM 2 od Google. Zaprezentowany w tym roku model sztucznej inteligencji jest wykorzystywany do "zasilania" medycznego chatbota, który ma za zadanie pomagać pacjentom i udzielać im porad zdrowotnych. Na tym polu radzi sobie nawet lepiej niż dobrze.

Med-PaLM 2 to jeden z nowoczesnych modeli językowych, który odpowiada za działanie chatbota medycznego. Opracowany został przez firmę Google i już od kwietnia 2023 roku testowany jest w placówkach medycznych.

Duży model językowy (LLM) od Google, jakim jest PaLM 2 (Pathways Language Model), został nam zaprezentowany w maju na konferencji I/O 2023. Składa się on z 540 mld parametrów, a jego możliwości są całkiem spore. Wytrenowany jest na wielu materiałach w ponad 100 językach. Przysłużył się także do powstania kilku innych modeli, w tym tytułowego Med-PaLM 2. Ten model koncentruje się wyłącznie na medycznych aspektach i jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące wielu kwestii zdrowotnych. Trzeba podkreślić, że jako pierwszy rozwiązał zadania ze zbioru MedQA (USMLE) na poziomie "eksperta" i to z 86,5% dokładnością. Ten system sztucznej inteligencji uzyskał również pozytywny wynik (72,3%, też jako pierwszy) w zbiorze MedMCQA, który składał się z pytań egzaminacyjnych (AIIMS i NEET). Osiągnięcia są więc naprawdę duże.

Chatbot wykorzystywany jest już w realnych placówkach medycznych - Mayo Clinic. Okazuje się, że testy trwają od kwietnia tego roku (2023 r.). Model został już rozszerzony o właściwości multimodalne, aby potrafił analizować zdjęcia rentgenowskie i mammograficzne. Na ten moment w wielu kwestiach radzi sobie tak dobrze, jak prawdziwy lekarz. Natomiast ma niekiedy problemy z dokładnością w pewnych dziedzinach. Jednak model jest jeszcze we wczesnej fazie, a mimo to radzi sobie zaskakująco dobrze. Co do samych testów w placówkach Mayo Clinic, to niestety na ten moment nie wiadomo zbyt wiele, jednak więcej informacji powinniśmy się dowiedzieć niebawem. Wiemy jednak, że pacjenci, którzy skorzystają z chatbota, będą mogli kontrolować swoje poufne dane, tak aby Google nie miało do nich dostępu. Jako ciekawostkę można dodać, że PaLM 2 leży również u podstaw funkcjonowania Barda. Źródłowe dane pochodzą z opublikowanych badań, które znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Google, The Verge