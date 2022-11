Studio Rebel Wolves, w tym byli pracownicy CDPR, otrzymało wsparcie finansowe z Chin na rozwój next-genowej gry RPG

Rebel Wolves to założone w lutym tego roku studio Konrada Tomaszkiewicza, który był reżyserem Wiedźmina 3 oraz szefem produkcji / dodatkowym reżyserem Cyberpunka 2077. Warto też nadmienić, iż w studiu tym pracuje szereg innych utalentowanych deweloperów, m.in. Bartłomiej Gaweł (dyrektor artystyczny W3), Jakub Szamałek (scenarzysta W3, CP77), Daniel Sadowski (dyrektor projektowy W1) czy Tamara Zawada (dyrektor animacji - W3).

Założone w lutym studio Rebel Wolves pozyskało solidnego inwestora na rozwój swojej next-genowej, mrocznej gry RPG. Mowa o chińskim NetEase.

Kiedy Tomaszkiewicz ogłosił powstanie studia Rebel Wolves zdradził również, że pierwszą grą dewelopera będzie "mroczne, wysokobudżetowe (AAA) RPG", które przygotowywane jest na silniku Unreal Engine 5. Jak dotąd, były to wszystkie informacje na temat produkcji. Dziś dowiadujemy się jednak, że dostała ona inwestora pod postacią chińskiej spółki NetEase. Dzięki temu prace nad debiutancką grą studia "ruszyły pełną parą". Warto przy tym podkreślić, iż Chińczycy stali się mniejszościowym udziałowcem w Rebel Wolves, toteż Polacy wciąż posiadają pełną kontrolę twórczą nad grą.

„Posiadanie jednej z wiodących globalnych firm zajmujących się grami, która wspiera naszą wizję, to wielki zastrzyk pewności siebie i potwierdzenie dla całego zespołu Rebel Wolves. Finansowanie zapewnione przez NetEase było ostatnim brakującym elementem potrzebnym do ruszenia prac pełną parą. Mając dostępne środki na stworzenie światowej klasy gry AAA, możemy teraz skupić się na tym, co najważniejsze: na rozwoju” – powiedział Tomaszkiewicz. Na koniec warto dodać, że NetEase to założona w 1997 roku firma zajmująca się technologiami internetowymi, świadcząca usługi online, a także wydająca własne gry (np. mobilne Eve Echoes).