Na świecie jest już ponad 3 miliardy graczy. Mimo to, globalne przychody z gier zaczęły w tym roku spadać. Dlaczego?

Jeśli jesteś wystarczająco dojrzały, by pamiętać czasy, w których granie było wciąż niszową rozrywką, to wiadomość o tym, iż dziś na świecie jest już ponad 3 miliardy graczy, może być dla Ciebie wręcz niewiarygodna. A jednak. Jak pokazuje raport Newzoo (firma zajmująca się analizami ze świata gamingu i esportu), w samym tylko 2022 r. liczba osób grających wzrosła o 4,6%. Graczy (bez względu na platformę) bezsprzecznie więc przybywa, a jednak przychody w tym sektorze rozrywki zaczęły właśnie spadać - pierwszy raz od 15 lat.

Społeczność graczy rośnie z roku na rok, a ich największą część stanowią gracze mobilni. Mimo to, w tym roku nasze wydatki związane z grami zaczynają się zmniejszać.

Jak donosi Newzoo, w tym roku liczba graczy na świecie dobije do 3,2 miliarda, co oznacza, że już niemal co drugi mieszkaniec Ziemi spędza swój wolny czas przed smartfonem, ekranem monitora czy telewizora (w przypadku konsol). Największy wzrost liczby graczy odnotowano na Bliskim Wschodzie i w Afryce (o 8,2% do 488 milionów w tym roku), a następnie w Ameryce Łacińskiej (o 4,8%). Ameryka Północna odnotowała zaś najmniejszy wzrost (2,6%).

Szacuje się, że wspomniane 3,2 miliardy osób wydadzą w tym roku na granie łącznie 184,4 miliardów dolarów, co choć nie jest zbyt dużym spadkiem w porównaniu z rokiem ubiegłym, to spadkiem mimo wszystko jest, i to pierwszym od 15 lat. Jak można się spodziewać, najwięcej pieniędzy gracze wydali na gry mobilne (aż 50% całego przychodu - 92,2 mld dolarów), a w zasadzie na tzw. zawartość w grze, w grach typu free2play. Za nimi uplasowały się gry konsolowe (51,8 mld dolarów), gry PC (38,2 mld dolarów) oraz gry przeglądarkowe (2,3 mld dolarów).

Co jednak stoi za (dość nieoczekiwanym) spadkiem dochodów w branży gier? Newzoo wskazuje klasycznie na dotykającą niemal całego globu inflację, a więc na fakt, że w kieszeni graczy znajduje się coraz mniej pieniędzy do wydania. Od siebie dodałbym jednak jeszcze kilka powodów. Przede wszystkim to, że gry wideo z ostatnich kilku(dziesięciu) miesięcy to produkcje mocno wtórne i pod wieloma aspektami rozczarowujące, przez co część graczy z pewnością zrezygnowała z ich zakupu. Pewien wpływ na niższe niż dotąd przychody gamedevu miała z pewnością także kwestia związana z dostępnością (i cenami) kart graficznych.

Jeszcze przed pandemią spodziewano się, że wydatki związane z gamingiem będą już tylko rosnąć. Obecnie wiadomo już, że przychody gamedevu maleją

Źródło: TechSpot