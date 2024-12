South Park: Snow Day! - bohaterowie popularnej animacji zachęcają do wspólnej gry. Nowa prezentacja dynamicznej rozgrywki

The Stick of Truth i The Fractured But Whole nie były może najbardziej kasowymi hitami ostatniej dekady, ale zebrały całkiem spore grono zwolenników. I mowa nie tylko o fanach popularnej animacji dla dorosłych, ale po prostu osób lubiących parodiujące pewne gatunkowe i popkulturowe motywy gry RPG. Kwestią czasu było zatem powstanie następnej pozycji z tego uniwersum. Inna sprawa, że w tym przypadku czeka nas coś z trochę innej beczki.

South Park: Snow Day! ma pojawić się w przyszłym roku na pecetach oraz konsolach aktualnej generacji. Tymczasem dostaliśmy fragmenty rozgrywki.

Trzeba przyznać, że samo gatunkowe przetasowanie może zniechęcić niejednego zwolennika mniej widowiskowej, ale niezwykle klimatycznej i grywalnej formy turowego RPG. Z drugiej strony, przejście na kooperacyjną sieciówkę z widokiem 3D może zachęcić graczy preferujących bardziej dynamiczny styl u boku znajomych. No i oczywiście ponownie czeka nas spędzanie czasu ze świetnie znanymi bohaterami, na czele których znajduje się wielka czwórka South Park, czyli kolejno Cartman, Stan, Kyle i nieśmiertelny Kenny.

Ponownie przyjdzie nam ratować świat - tym razem najważniejszym motywem przygody nie jest jednak świat fantasy czy superbohaterski, a wielka śnieżyca, zupełnie destabilizująca życie w tytułowym miasteczku. Udostępniony przez THQ Nordic gameplay trailer ukazuje, jak Cartman wprowadza gracza do nowej rzeczywistości, gdzie wraz ze znajomymi lub postaciami kierowanymi przez sztuczną inteligencję będzie siać postrach wymyślnym orężem i zdolnościami. Cóż, Kijek Prawdy oraz jego sequel broniły się poziomem narracji i pomysłowym turowym konceptem - może tym razem rozgrywka i humor wystarczą, bo wizualnie na pewno nie ma rewelacji. South Park: Snow Day! pojawi się na PC i konsolach PS5, także Xbox Series X|S.

